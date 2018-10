Muršak spet okusil NHL-utrip

Slovenski hokejski reprezentant Jan Muršak, ki je bil pred leti kar nekaj časa član ekipe Detroit Red Wings, v novi sezoni nastopa za švicarsko moštvo iz Berna. Švicarji so se v ekshibicijski tekmi pomerili z NHL-zasedbo New Jersey Devils in izgubili šele po podaljšku (2:3). Več v videu.

Jan Muršak je igral tudi v ligi NHL. FOTO: Reuters Izidi:

Bern – New Jersey Devils 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Moser 21., Arcobello 58.; Greene 6., Lovejoy 33., Hall 64.