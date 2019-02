Na Bledu Slovenci že za ogrevanje pred svetovnim prvenstvom

Prvi turnir serije so lani novembra izbranci Iva Jana opravili v Minsku v pomlajeni zasedbi, tokrat je selektor zbral že precej močnejšo postavo. V ekipo se je po odsluženi kazni zaradi dopinškega prekrška na olimpijskih igrah vrnil tudi Žiga Jeglič, Jan pa tokrat ne bo mogel računati na kapetana Jana Muršaka. Povsem brez težav ni šlo niti tik pred začetkom zbora, po poškodbah Blaža Gregorca in Kena Ograjenškabosta tako vskočila Mark Čepon in Luka Bašič.

Vseh reprezentantov na Bledu še ni, nekateri imajo še klubske obveznosti. Najprej ekipo čakata dva dneva treningov, nato pa od četrtka do sobote še tri tekme, vse ob 19.30; v četrtek proti Madžarski, v petek proti Italiji in v soboto proti Belorusiji. Pred prvo tekmo bodo v četrtek na ledu blejske dvorane pripravili še krajšo slovesnost ob koncu karier Marcela Rodmanain Roberta Kristana.

Jan: Naša izbrana vrsta ne bo od muh

"Vesel sem in na trnih pred tem domačim turnirjem, verjamem, da so nasprotniki močni, a tudi naša izbrana vrsta ne bo od muh. Priprave so kratke, nekateri imajo še klubske obveznosti, a upam, da bomo imeli v sredo zvečer popoln seznam igralcev. Pričakovanja so velika, tako z naše strani kot s strani občinstva in potrudili se bomo po najboljših močeh. Upam, da bomo pokazali kar se da najboljše igre," je na novinarski konferenci na Bledu pričakovanja strnil selektor Jan in poudaril, da bo ta turnir že eden odločilnih korakov na poti do vrhunca sezone, drugoligaškega SP v Kazahstanu.

"Rad bi videl učinek starejših, ki jih ni bilo na prejšnjem turnirju, ter da vidim napredek tistih, ki so bili zraven že novembra,"je še dodal Jan in poudaril, da ga bolj kot tekmeci zanima njegova ekipa: "Na teh turnirjih me najbolj zanima moja ekipa. Veliko sprememb v taktiki ne bo, določene stvari bomo spreminjali, zanima me, kako bomo lahko sodelovali in da vidim, če bodo stvari delovale, kot se dogovorimo."

Glede vloge kapetana na turnirju se še ni odločil, to bo naredil, ko bodo zbrani vsi. Vsakemu od treh vratarjev pa bo dal priložnost na eni tekmi.

Na Janovem seznamu so tokrat vratarji Luka Gračnar(Innsbruck), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav) in Matija Pintarič(Rouen), branilci Mark Čepon(Medveščak), Sabahudin Kovačević(Mlada Boleslav), Miha Logar(Strasbourg), Aleksandar Magovac(Grenoble), Matic Podlipnik (Karlovy Vary), Jurij Repe (Herning), Maks Selan(Chamonix) in Miha Štebih (Dukla Jihlava) ter napadalci Tadej Čimžar(Sij Acroni Jesenice), Andrej Hebar(UTE), Žiga Jeglič(Slovan Bratislava), Luka Kalan(Sij Acroni Jesenice), Gregor Koblar(ŠZ Olimpija), Žiga Pance(Jegesmedvek), David Rodman(Sij Acroni Jesenice), Robert Sabolič(Torpedo Nižnji Novgorod), Nik Simšič(Medveščak), Rok Tičar (Köln), Jan Urbas(Fischtown), Miha Verlič(Fischtown), Luka Bašič(Sij Acroni Jesenice) in Miha Zajc(SŽ Olimpija).