Rajsar po velikem slavju Jesenic: Mogoče nam Tivoli preprosto prija

Za Jeseničane je bil naslov, ki so si ga priigrali in prigarali v podaljšku pete tekme finala, že skupno 13. v obdobju samostojne države. Ljubljančani so lovili 17. lovoriko, ostajajo pa pri 16 naslovih, zadnjega so osvojili v sezoni 2018/19, kar pomeni, da so tudi neuspešno branili zadnjo zmago, saj v lanski sezoni zaradi koronske krize tekmovanja niso dokončali. Letošnji finale je bil zelo razburljiv in negotov vse do konca. Doslej se ni velikokrat zgodilo, da je odločala prav zadnja tekma. V ponedeljek zvečer pa se je za nameček prvič v tem finalu končala po dodatnem delu igre.

"Te odločilne pete tekme so nekaj posebnega. Nismo začeli, kot smo si želeli, a smo se zmenili, da moramo samo igrati naprej in si ustvariti čim več priložnosti. Na srečo je padel zadetek, igrali smo agresivno in bili uspešni. V podaljških pa greš na vse ali nič, tokrat smo bili srečnejši mi, 'zborbali' smo do konca,"je po tekmi dejal Jaka Šturm.

Za piko na i so manjkali gledalci. Če bi bili časi takšni, da bi lahko športne dogodke spremljali tudi navijači, bi se jih verjetno v tem finalu v obeh dvoranah kar trlo. Na koncu pa se je z jeseniškim slavjem nadaljevala tudi tradicija letošnjega finala: nobena od ekip namreč ni zmagala na svojem terenu. Jeseničani so v Tivoliju zmagali s 5:2, 4:0 in 3:2, na Jesenicah pa Ljubljančani z 2:1 in 2:0.