Na klopi Olimpije odslej kanadski trener

Ben Cooper FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana icon-expand

Ljubljančani so v petek še drugič premagali Jesenice in osvojili naslov državnih prvakov. Kljub temu se že nekaj časa pripravljajo na novo sezono in prihodnost, v kateri želijo poseči v vrh lige ICE.

Ob tem računajo tudi na Bena Cooperja, ki v prestolnico prihaja z mednarodnimi trenerskimi izkušnjami. Te vključujejo delo v NHL, AHL, danski ligi, reprezentanci Kanade in zadnja leta v ligi ICE, kjer je s Salzburgom osvojil štiri naslove prvaka. Sodeloval je z ekipami, kot so Florida Panthers in Vancouver Canucks ter bil del trenerskega štaba kanadske reprezentance, s katero je osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu do 20 let.

Ben Cooper FOTO: EC Red Bull Salzburg icon-expand