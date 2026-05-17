Na krilih epske zmage proti Čehom v boj z vikingi

Osnovni cilj Slovencev na SP je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V predtekmovalni skupini B so ob Sloveniji, Češki in Norveški še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške in Italije.
Norveška je v uvodu na SP v soboto tesno izgubila s Slovaško z 1:2, za Norvežane je edini gol dosegel 18-letni Tinus Luc Koblar, ki je kariero začel v Sloveniji (njegova starša sta nekdanja športnika in olimpijca Andreja Grašič in Jernej Koblar), pozneje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško. Letos prvič igra na SP za člansko ekipo.
Z Norvežani je Slovenija na SP, odkar je med elito, igrala štirikrat (2013, 2015, 2017 in 2023). Zmage še nima, najbližje je bila prav na zadnji medsebojni tekmi, ko je bil izid 0:1.
Slovenija je dolgo lovila "dvojček" zaporednih nastopov med elito, kar ji je do lani nazadnje uspelo v letih 2005 in 2006. Po 20 letih so Slovenci dosežek ponovili na SP na Švedskem in ostali med najboljšimi.
Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope. "Tekma s Češko je potrditev, da lahko igramo z vsemi. Na nas je, kako igramo, že takoj sledi pomembna tekma z Norvežani in ne smemo zaspati na tej zmagi," je za TV Slovenija dejal strelec odločilnega gola proti Čehom (3:2) Marcel Mahkovec, ki igra za ljubljansko Olimpijo.
Terglav: Začetek proti Čehom je bil težak, a nato je steklo
"Začetek tekme je bil težek. Čehi so bili tako kot dan prej proti Danski v uvodni tretjini boljši, igra je potekala le na eni strani. A bili smo požrtvovalni in zadeli z igralcem več. Vseeno nismo bili tako zadovoljni z igro. Ko so branilci dobili plošček, niso šli naprej. Rekli smo, da moramo biti boljši. A tudi v drugi tretjini ni steklo, oba gola smo dobili po svoji napaki. Smo pa zadnjih pet minut druge tretjine dobili upanje, potem ko so se Čehi tudi malo utrudili. Bili smo bili mirni in se držali načrta, čakali svoje priložnosti. Pri zaostanku z 2:1 sem fantom rekel: samo upati moramo, ne se umikati. In res smo dobili svoje priložnosti, bili enakovredni in v podaljšku tudi z nekaj sreče zmagali," je bil v izjavio za TV Slovenijo izčrpen selektor risov.
"Zavedati se moramo, kako velika stvar za slovenski hokej je, da smo premagali Češko, ki sodi med najboljše tri ali štiri reprezentance sveta. Lahko smo ponosni. Naj fantje uživajo, a sledi hiter 'reset' in – v nedeljo naprej."
