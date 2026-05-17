Na krilih epske zmage proti Čehom v boj z vikingi

Norveška je v uvodu na SP v soboto tesno izgubila s Slovaško z 1:2, za Norvežane je edini gol dosegel 18-letni Tinus Luc Koblar , ki je kariero začel v Sloveniji (njegova starša sta nekdanja športnika in olimpijca Andreja Grašič in Jernej Koblar ), pozneje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško. Letos prvič igra na SP za člansko ekipo.

Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope. "Tekma s Češko je potrditev, da lahko igramo z vsemi. Na nas je, kako igramo, že takoj sledi pomembna tekma z Norvežani in ne smemo zaspati na tej zmagi," je za TV Slovenija dejal strelec odločilnega gola proti Čehom (3:2) Marcel Mahkovec, ki igra za ljubljansko Olimpijo.

Terglav: Začetek proti Čehom je bil težak, a nato je steklo



"Začetek tekme je bil težek. Čehi so bili tako kot dan prej proti Danski v uvodni tretjini boljši, igra je potekala le na eni strani. A bili smo požrtvovalni in zadeli z igralcem več. Vseeno nismo bili tako zadovoljni z igro. Ko so branilci dobili plošček, niso šli naprej. Rekli smo, da moramo biti boljši. A tudi v drugi tretjini ni steklo, oba gola smo dobili po svoji napaki. Smo pa zadnjih pet minut druge tretjine dobili upanje, potem ko so se Čehi tudi malo utrudili. Bili smo bili mirni in se držali načrta, čakali svoje priložnosti. Pri zaostanku z 2:1 sem fantom rekel: samo upati moramo, ne se umikati. In res smo dobili svoje priložnosti, bili enakovredni in v podaljšku tudi z nekaj sreče zmagali," je bil v izjavio za TV Slovenijo izčrpen selektor risov.