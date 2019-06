Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta na poti v ligo NHL

Mark Kastelic (190 cm, 100 kg) je sicer zadnje štiri sezone igral v ligi WHL (kanadska mladinska liga) za moštvo Calgary Hitmen (podružnica NHL moštva Calgary Flames) in je v zadnji, statistično najboljši sezoni, zbral 77 točk (47 golov, 30 podaj) na 66 tekmah in dodal še 122 kazenskih minut. Bil je kapetan moštva in lahko bi še eno leto igral pri Calgaryju, a bolj verjetno je, da bo bo dobil pogodbo pri Ottawi in bo kariero, preden dobi priložnost med najboljši, nadaljeval v ligi ECHL.

Navijači se zanesljivo iz najboljših časov slovenskega klubskega hokeja še spomnite Eda Kastelica. Orjaka so zaradi borbenosti in velikega srca oboževali ljubljanski navijači, tudi zaradi večnega rivalstva z jeseniškimi Železarji. Dolgo vrsto let je nosil zeleni dres, ob koncu kariere tudi rdečega jeseniškega, pa seveda tudi reprezentančnega. Ni sicer nabral veliko nastopov v dresu Risov, so pa v tistem obdobju Slovenci imeli v vratih močnega aduta: Stana Reddicka, enega najboljših vratarjev, kar jih je bilo na slovenskih igriščih, ki je prav tako dobil slovensko državljansto (in je branil za Olimpijo).

Zmaji so takrat kot HK Olimpija Hertz imeli ključno vlogo v tedanji Alpski ligi (predhodnica lige EBEL) z močnimi avstrijskimi in italijanskimi moštvi, pa tudi v takratnem pokalu evropskih prvakov, kjer so se merili s švicarskimi (Kloten, Zug, Bern), češkimi (Všetin), ruskimi (Dinamo Moskva, Lada Toljati) in številnimi drugimi kvalitetnimi moštvi.

Danes 55-letni Kastelic je, podobno kot še legendarni Neil Sheehy, pustil močan pečat v Ljubljani in Sloveniji, oba sta igrala tudi v NHL. Kastelic je zbral 220 nastopov za moštvi Washington Capitals in Hartford Whalers (21 točk in 719 kazenskih minut).

Tudi Mark Kastelic zna, tako kot je to zelo dobro znal njegov oče, odvreči rokavice: