Na naboru NHL kot prvi izbran 17-letni Kanadčan

Onstran Atlantika je v petek potekal tradicionalni nabor, na katerem ekipe hokejske lige NHL izbirajo obetavne igralce. 17-letni kanadski najstnik Matthew Schaefer je bil na naboru NHL izbran kot prvi, izbrali so ga pri New York Islanders. Nadarjenega branilca ameriški mediji nazivajo kot bodočega velezvezdnika

New York Islanders so minulo sezono v ligi NHL končali na 12. mestu in se niso prebili v končnico ter odločilne boje za Stanleyjev pokal. Matthew Schaefer je zadnji dve sezoni igral za Erie Otters v kanadski nižji ligi. V lanski sezoni je zaradi mononukleoze izpustil devet tekem, nato pa si je na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2025 zlomil ključnico.

Michael Misa, Matthew Schaefer in Anton Frondell FOTO: AP icon-expand

Sredi teh neuspehov je sezono končal s sedmimi goli in 15 asistencami v zgolj 17 odigranih tekmah, vendar to ni zmanjšalo možnosti za igralca, ki ga občudujejo zaradi njegove zrelosti in spretnosti. "Matthew je izjemen hokejist," je dejal generalni direktor otočanov Mathieu Darche. "Izjemen je kot hokejist in človek. Zelo smo navdušeni, da ga imamo tukaj." Schaefer je moral v svoji mladi karieri premagati že veliko stisk. V sezoni 2023/24 je ustvaril izjemno sezono kot debitant, kljub temu da se je 24. februarja spopadal s smrtjo svoje matere Jennifer zaradi raka. Na slovesnosti ob naboru v Los Angelesu je po izreku imena zadrževal solze in se zahvalil svoji pokojni mami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči