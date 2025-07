Na OI 2026 se vračajo tudi zvezdniki lige NHL

"To je izjemen dan za mednarodni hokej na ledu in za navijače po vsem svetu," je sklenitev sporazuma ubesedil predsednik IIHF Luc Tardif . "Vrnitev najboljših igralcev na svetu na zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 je velik korak naprej za naš šport."

S tem se je strinjal tudi komisar lige NHL Gary Bettman, ki je prepričan, da bo to koristilo celotnemu hokejskemu svetu. Igralci iz lige NHL, ki velja za najboljšo na svetu, so bili odsotni z zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu leta 2018 in Pekingu leta 2022. Eden od razlogov naj bi se skrival v dejstvu, da gre v obeh primerih za ligo NHL nezanimivi tržišči.

Hokejski turnir na olimpijskih igrah leta 2026 bo potekal v Milanu, na njem pa bo sodelovalo 12 ekip: gostiteljica Italija, Kanada, branilec naslova Finska, Združene države Amerike, Nemčija, Švedska, Švica, Češka, Francija, Slovaška, Latvija in Danska.