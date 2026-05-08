Hokej

'Na SP bomo velikokrat na hudih preizkušnjah'

Bled, 08. 05. 2026 12.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. Aljaž Golčer
Slovenija - Madžarska

Slovenski hokejisti odštevajo dneve pred težko pričakovanim začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici, kjer si bodo podobno kot lani na Švedskem skušali zagotovo obstanek med najboljšimi izbranimi vrstami na svetu. Selektor Edo Terglav je bil po zadnji domači testni preizkušnji z Madžarsko zadovoljen s prikazanim, a se v isti sapi zaveda, da njegove varovance v Fribourgu čaka zelo zahtevna naloga.

Slovensko hokejsko reprezentanco pred odhodom v Švico, kjer jo v okviru svetovnega prvenstva elitne divizije čakajo obračuni z velesilami Kanado, Švedsko, Češko, Slovaško, Dansko, Norveško in Italijo, čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu v soboto proti avstrijski izbrani vrsti.

"Testne tekme služijo za uigravanje linij in izboljšave v sami igri. Vemo, kaj nas čaka v Švici. Tekme najvišje ravni, zato si velikih napak ne bomo smeli privoščiti," je po zmagi nad Madžarsko na Bledu dejal selektor naših hokejistov Edo Terglav, ki ne skriva zadovoljstva nad dejstvom, da se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe med vratnici uspešno vrnil vratar ljubljanske Olimpije Lukaš Horak.

"Ni treba izgubljati besed o tem, kako pomemben je v hokeju dober vratar za vsako ekipo oziroma reprezentanco. Horak se počasi vrača v stare tirnice, bo pa zagotovo potreboval še nekaj časa, da doseže svojo pričakovano raven. Veseli nas, da je zraven in pripravljen pomagati v želji, da si zopet priigramo obstanek med elito," je jasen Terglav.

Selektor se zaveda zahtevnosti naloge, ki čaka našo izbrano vrsto v Švici. "Zavedamo se, da nas na svetovnem prvenstvu čakajo izjemno težke tekme in da bomo velikokrat na hudih preizkušnjah. Naša naloga bo, da tekmecem vsilimo prepoznaven slovenski slog hokeja z veliko drsanja, nepopustljivosti in moštvenega duha," je ob koncu dodal Edo Terglav. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu slovenska reprezentanca svetovno prvenstvo elitna divizija priprave

Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Blanca
