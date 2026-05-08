'Na SP bomo velikokrat na hudih preizkušnjah'

Slovensko hokejsko reprezentanco pred odhodom v Švico, kjer jo v okviru svetovnega prvenstva elitne divizije čakajo obračuni z velesilami Kanado, Švedsko, Češko, Slovaško, Dansko, Norveško in Italijo, čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu v soboto proti avstrijski izbrani vrsti.

"Testne tekme služijo za uigravanje linij in izboljšave v sami igri. Vemo, kaj nas čaka v Švici. Tekme najvišje ravni, zato si velikih napak ne bomo smeli privoščiti," je po zmagi nad Madžarsko na Bledu dejal selektor naših hokejistov Edo Terglav, ki ne skriva zadovoljstva nad dejstvom, da se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe med vratnici uspešno vrnil vratar ljubljanske Olimpije Lukaš Horak.