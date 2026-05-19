Na SP nov spopad s favoritom: risi 'grozijo' Slovakom

Varovanci selektorja Eda Terglava so za uvod SP presenetili favorizirane Čehe in jih po podaljšku ugnali s 3:2. Nato pa je sledila prizemljitev po visokem porazu proti Norveški z 0:4. Slovence tretja tekma v Fribourgu čaka drevi ob 20.20 proti Slovakom. Ti so v prvem krogu tesno premagali Norveško (2:1), v drugem pa so bili boljši od Italije s 4:1. Risi bodo v nadaljevanju SP v sredo igrali proti Švedom (20.20), po dnevu premora sledi še dvoboj proti Kanadi (16.20), v soboto pa bo tekmec Danska (12.20).