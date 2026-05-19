Hokej

Na SP nov spopad s favoritom: risi 'grozijo' Slovakom

Fribourg, 19. 05. 2026 08.06 pred 1 uro 1 min branja

M.J. STA
Slovenija - Madžarska

Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Fribourgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom (20.20). Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice.

Varovanci selektorja Eda Terglava so za uvod SP presenetili favorizirane Čehe in jih po podaljšku ugnali s 3:2. Nato pa je sledila prizemljitev po visokem porazu proti Norveški z 0:4. Slovence tretja tekma v Fribourgu čaka drevi ob 20.20 proti Slovakom. Ti so v prvem krogu tesno premagali Norveško (2:1), v drugem pa so bili boljši od Italije s 4:1. Risi bodo v nadaljevanju SP v sredo igrali proti Švedom (20.20), po dnevu premora sledi še dvoboj proti Kanadi (16.20), v soboto pa bo tekmec Danska (12.20).

Edo Terglav
FOTO: Luka Kotnik

Za konec skupinskega dela v ponedeljek sledi še bržčas najpomembnejši obračun v lovu na obstanek proti Italiji. V drugi rang bosta izpadli najslabši reprezentanci v obeh skupinah. Danes bo ob obračunu Slovenije in Slovaške v skupini B še tekma med Italijo in Norveško, v skupini A pa bodo Latvijci izzvali Avstrijo, Madžari pa Veliko Britanijo.

