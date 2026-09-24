Na uvodni met ploščka 'direkt z avtobusa': pozno bujenje zmajev v Linzu

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Ljubljanski hokejisti so po dveh uvodnih zmagah proti madžarskima Ferencvarosu in Fehervarju doživeli prvi poraz v regionalnem tekmovanju. Gostitelji so po 33 minutah igre že vodili s 4:0 proti zmajem. Čeprav je slovenska ekipa uspela zaostanek zmanjšati na en gol, so morali na koncu sprejeti prvi poraz v sezoni.

Za Ljubljančane je bil nerešljiva uganka 29-letni Kanadčan Shawn St. Amant, ki je dosegel dva gola in podajo za vodstvo s 3:0. A Ljubljančani niso izobesili bele zastave, v končnici druge tretjine je v polnem sijaju zablestel kanadski napadalec Joshua Darren Lawrence in z dvema zadetkoma med 37. in 40. minuto znižal na 2:4.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

Hokejisti iz slovenske prestolnice so v zadnjih dvajsetih minutah zaigrali tvegano in skušali nadoknaditi zaostanek. Enaindvajset sekund pred zadnjim zvokom sirene je Lawrence znižal na 3:4, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. "Pot, ki običajno traja dobre štiri ure, je tokrat trajal skorak sedem ur. Na led smo prišli skoraj neposredno z avtobusa. Nismo bili pripavljeni na uvodni nalet gostiteljev, kar je nekje opravičljivo, glede na našo zamudo," je sprva po prvem poraz v sezoni dejal strateg Olimpije Ben Cooper.

"V nadaljevanju smo rasli, dihali za ovratnik domačim, po visokem zaostanku z 0:4 se nismo predali, toda zmanjkalo nam je časa in tudi moči. Ob tem nam na začetku sezone v prid ne gredo poškodbe predvem v obrambni liniji. Proti krilom so manjkalo kar trije branilci. Ne iščemo opravičil, že gledamo naprej," je serijo treh gostovanj pokomentiral trener zeleno-belih Cooper.