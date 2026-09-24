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Hokej

Na uvodni met ploščka 'direkt z avtobusa': pozno bujenje zmajev v Linzu

Ljubljana, 24. 09. 2026 12.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
HK Olimpija

Hokejski zmaji so končali mini serijo gostujočih tekem na startu sezone lige ICE. Ljubljančani so zabeležili dve zmagi na Madžarskem, nazadnje pa so morali priznati premoč Linzu, ki je slavil s 4:3. A imajo zeleno-beli delni izgovor za prvi poraz v sezoni, saj so na tekmo proti črnim krilom skoraj zamudilio, na uvodni met ploščka pa prišli skorajda neposredno z avtobusa. Olimpijo sedaj čakata domača spektakla proti Koroškim rivalom. V petek Celovški KAC, v nedeljo pa še Beljak. Na obeh tekma se pričakuje (skoraj) polna dvorana Tivoli.

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Ljubljanski hokejisti so po dveh uvodnih zmagah proti madžarskima Ferencvarosu in Fehervarju doživeli prvi poraz v regionalnem tekmovanju. Gostitelji so po 33 minutah igre že vodili s 4:0 proti zmajem. Čeprav je slovenska ekipa uspela zaostanek zmanjšati na en gol, so morali na koncu sprejeti prvi poraz v sezoni. 

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Za Ljubljančane je bil nerešljiva uganka 29-letni Kanadčan Shawn St. Amant, ki je dosegel dva gola in podajo za vodstvo s 3:0. A Ljubljančani niso izobesili bele zastave, v končnici druge tretjine je v polnem sijaju zablestel kanadski napadalec Joshua Darren Lawrence in z dvema zadetkoma med 37. in 40. minuto znižal na 2:4. 

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

Hokejisti iz slovenske prestolnice so v zadnjih dvajsetih minutah zaigrali tvegano in skušali nadoknaditi zaostanek. Enaindvajset sekund pred zadnjim zvokom sirene je Lawrence znižal na 3:4, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. "Pot, ki običajno traja dobre štiri ure, je tokrat trajal skorak sedem ur. Na led smo prišli skoraj neposredno z avtobusa. Nismo bili pripavljeni na uvodni nalet gostiteljev, kar je nekje opravičljivo, glede na našo zamudo," je sprva po prvem poraz v sezoni dejal strateg Olimpije Ben Cooper. 

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"V nadaljevanju smo rasli, dihali za ovratnik domačim, po visokem zaostanku z 0:4 se nismo predali, toda zmanjkalo nam je časa in tudi moči. Ob tem nam na začetku sezone v prid ne gredo poškodbe predvem v obrambni liniji. Proti krilom so manjkalo kar trije branilci. Ne iščemo opravičil, že gledamo naprej," je serijo treh gostovanj pokomentiral trener zeleno-belih Cooper. 

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hokej ice olimpija linz

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