Na vse ali nič: v Tivoliju bo padla odločitev o naslovu prvaka

Letošnji finalni boj za naslov slovenskega prvaka bo znan že po dveh odigranih tekmah. Precej nenavaden format, a zaradi dolge sezone Alpske lige, je imela Hokejska zveza Slovenije (HZS) zelo malo manevrskega prostora za daljšo serijo, saj je četrtek zadnji dan za končno odločitev, ker že dan kasneje, v petek, slovenska reprezentanca zjutraj že potuje na prizorišče svetovnega prvenstva v Kazahstanu.

Hokejisti SŽ Olimpije si bodo mesec april dobro zapomnili. Tako po izjemnem preobratu v finalu Alpske lige in slavju ob naslovu prvaka v tej mednarodni konkurenci, kot tudi po neverjetnem številu tekem in malo počitka. Za večino bo drevi v Tivoliju (20.00) zadnja preizkušnja pred počitnicami, izgovorov ni, in za osvojitev domačega naslova bodo morali pokazati več, kot v Podmežakli. Prvo tekmo so izgubili s 4:2 in prvi cilj je uloviti rezultatski zaostanek.

V finalu ni pravila gola v gosteh, kar pomeni, da če Ljubljančani zmagajo z dvema goloma prednosti, bodo na sporedu podaljški, sicer se bo tehtnica nagnila na eno ali drugo stran. Če bo razlika manjša, bodo naslov prvaka ubranili Jeseničani, če bo razlika večja, bo šla lovorika v roke trenerja Jureta Vnuka in njegovih varovancev. Jeseničani so bolj spočiti, trener Marcel Rodman in njegovi Železarji so pred svojimi navijači v torek uspešno začeli naskok na naslov, ki ga branijo iz minule sezone.