Naftarji iz Edmontona v krizi, Utah boljši od Toronta

Hokejisti Torotno Maple Leafs, tretji na vzhodu, so v severnoameriški ligi NHL v gosteh po kazenskih strelih premagali Utah s 4:3. Branilci naslova Florida Panthers, vodilna ekipa atlantske skupine, pa so do konca sezone ostali brez branilca Aarona Eklbada. Kanadčan je padel na dopinškem testu in se ne bo smel vrniti na led do končnice.