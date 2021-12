Napadalec Kraljev Lemieux kaznovan zaradi ugriza

Na tekmi Los Angelesa in Ottawe je prišlo do pretepa v zadnji tretjini tekme, na kateri so Kralji premagali Senatorje s 4:2 v Staples Centru. Brendan Lemieux in Brady Tkachuk sta se znašla v "objemu" na ledeni ploskvi, potem pa je napadalec Kingsov v dlan ugriznil tekmeca (nekateri so namigovali, da ga je celo dvakrat).

Tkachuk je bil besen po tekmi in je v izjavi dejal, da je bila to "najbolj nesramna stvar, ki bi jo lahko nekdo naredil." Ob tem je dejal še: "Celo otroci tega niti ne počnejo več. To počnejo dojenčki. Sploh ne vem, kaj je mislil. On ima popolnoma prazno glavo. Tam zgoraj nima ničesar. Slab fant, slab igralec, smešen je."

Po pregledu posnetka je vodstvo lige NHL kaznovalo Lemieuxa s petimi tekmami prepovedi, poleg tega bo ostal brez 38.750 ameriških dolarjev plače zaradi omenjenega suspenza.

Oba sta sinova slavnih hokejskih očetov, 25-letni Brendan sin nekdanjega NHL igralca Clauda Lemieuxa, 22-letni Brady pa Keitha Tkachuka. Slednji je bil ameriški reprezentant in olimpijec, eden najboljših ameriških hokejistov v zgodovini, saj je nastopil na več kot 1000 tekmah lige NHL in zabeležil več kot 1000 točk (le eden od šestih Američanov v zgodovini lige, ki mu je to uspelo), ni pa osvojil naslova prvaka v ligi NHL. Poleg tega pa je bil brezkompromisen v igri in je tudi odvrgel rokavice, če je bilo treba.

Claude Lemieux je bil prav tako izjemen hokejist, tudi kanadski reprezentant in olimpijec, štirikrat je v karieri dvignil Stanleyjev pokal. Je bil pa bolj "umazan" igralec in odličen za ekipo, za nasprotnike pa je bil "trn v peti" in v eni od anket tudi na vrhu lestvice najbolj osovraženih hokejistov v ligi. Zanimivo je tudi, da je v končnici, ko je igral za Montreal (proti Calgaryju), Lemieux ugriznil tekmeca Jima Peplinskija v prst med pretepom in takrat je napadalec Calgaryja dejal: "Nisem vedel, da je kanibalizem dovoljen v NHL."