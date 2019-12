Napredoval v višji rang: Jan Drozg vpoklican v ligo AHL

Jan Drozg je ob dobrih igrah dobil priložnost, da se preseli ligo višje. Tako bo zdaj v ligi AHL nastopal za podružnico Pingvinov Wilkes-Barre/Scranton. Drozg, ki je v preteklih dneh za omenjeno ekipo že zaigral na dveh tekmah, upa, da bo lahko ostal v ligi AHL čim dlje časa. "S svojimi predstavami pri ekipi Wheeling Nailers sem zadovoljen. Mislim, da nam je šlo res dobro. Tudi jaz sem pokazal odlične predstave. Je pa res, da je lahko še zmeraj boljše. Priznam, da se je bilo dokaj težko navaditi na novo ligo. Nova je bila predvsem izkušnja, kar se tiče dolgih voženj. Tekma za tekmo, vožnja za vožnjo z avtobusom tudi do osem ur. Na drugi strani je bilo tudi veliko minutaže. V tej ligi igra vsaka ekipa samo s tremi peterkami. Kar pomeni, da si res dosti na ledu. Ob takem ritmu, ko igraš tekmo za tekmo in z veliko vožnje dan za dnem, je psihično in fizično kar velik napor. Ampak vsi igralci imamo iste pogoje in vedno se trudim, da pokažem kar se da največ," je za uradno spletno stran povedal 20-letni hokejist, ki pred tem ni spremljal lige AHL.

"Ligo AHL sem spremljal, kolikor mi je čas dopuščal. Igralce poznam že iz prejšnjih let in iz kampa Pingvinov. Mislim, da mi je zdaj malce lažje, ko sem dobil vpoklic. Dobil sem novo samozavest in motivacijo za naprej. Sem pa tukaj odigral že dve tekmi. To se je res zgodilo čez noč. Konec tedna so me poklicali in v trenutku sem spakiral in že sem bil na poti. Bil sem pet ur oddaljen in ko sem prišel na novo lokacijo, je bila ena ura pred tekmo. Večina igralcev je bila že oblečena, jaz pa sem prišel v garderobo s hokejsko opremo in kovčki. Trener je rekel, naj se preoblečem, da bom igral. Bil sem presenečen, ampak vesel, da sem tukaj. Na tekmi sem dobil kar nekaj priložnosti, katere sem dobro izkoristil. Podobno je bilo tudi na drugi tekmi. Upam, da bom dobil priložnost, da zaigram na čim več tekmah, da se lahko izkažem in da tukaj ostanem čim dlje časa," je še dejal mladi slovenski reprezentant, ki postaja vse močnejši člen hokejskih risov.