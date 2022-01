Nashville v Los Angelesu vzel mero kraljem

Filip Forsberg, Matt Duchene in Matt Luff so v prvih 23 minutah gostom priigrali visoko prednost s 3:0. Dustin Brown v 30. in Martin Firk v 51. minuti sta gostitelje vrnila v igro, toda v 59. minuti jim je vse upe po ugodnem razpletu pokopal Jakov Trenin, ki je zadel ob igralcu manj na ledu.

Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce ter ostaja pri 29 točkah.

Los Angeles, ki je deseti v zahodni konferenci, bo naslednjo tekmo igral v noči na nedeljo, ko bo gostil Detroit Red Wings.