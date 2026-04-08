Hokej

Nashville začasno izrinil Los Angeles Kings iz končnice

New York, 08. 04. 2026 08.37 pred 21 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Carter Verhaeghe Juuse Saros

Hokejisti moštva Nashville Predators so se z zmago v gosteh nad Anaheim Ducks s 5:0 prebili na osmo mesto zahodne konference, ki kot zadnje vodi v končnico. Z njega so izrinili moštvo Los Angeles Kings, za katerega igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Do zmag sta prišli tudi vodilni ekipi Colorado Avalanche in Dallas Stars.

Plenilci so v Anaheimu nad racmani zagospodovali v drugi tretjini, ki so jo dobili s kar 3:0. Zadetke so dosegli Erik Haula, Filip Forsberg in Brady Skjei. Usodo racmanov sta v zadnji tretjini zapečatila Zachary L'Heureux in Fjodor Svečkov. Nashville je na lestvici zahodne konference zbral 84 točk, s čimer ima s tekmo več točko prednosti pred Kopitarjevimi kralji.

Colorado pa je odločilni korak k 51. zmagi v sezoni storil že v prvi tretjini, ki jo je dobil z 2:0. Mrežo St. Louisa sta v 17. in 20. minuti zatresla Valerij Ničuškin in Martin Nečas. Ničuškin je nato na začetku druge tretjine ob igralcu manj povišal vodstvo gostov na 3:0, častni zadetek za domače pa je slabih pet minut pred koncem tega dela srečanja dosegel Robert Thomas.

Nathan MacKinnon
FOTO: Profimedia

"Nocoj smo igrali zares odlično, zato je zmaga še slajša," je po tekmi povedal trener Colorada Jared Bednar. V nadaljevanju je še izpostavil, da si njegovo moštvo želi osvojiti Stanleyjev pokal. "Na začetku sezone smo imeli cilj, da osvojimo prvo mesto v zahodni konferenci in centralni skupini. Toda želimo biti prvi tudi na koncu. Mislim, da bi bili nori, če si na tej točki tega ne bi želeli."

Pomembno zmago so zabeležili tudi njihovi najbližji zasledovalci Dallas Stars, ki so bili boljši od Calgary Flames. Pri Dallasu je z dvema zadetkoma izstopal Wyatt Johnston, a kot prvi je mrežo plamenov po dobrih štirih minutah igre načel Justin Hryckowian.

Hokejisti Calgaryja, ki se jim končnica vse bolj izmika, so na vodstvo domačih odgovorili z dvema zadetkoma. V 13. minuti je izid na 1:1 poravnal Joel Farabee, medtem ko je Jegor Šarangovič šest minut kasneje goste popeljal v vodstvo z 2:1. Calgary je odlično začel tudi drugo tretjino, ko je po 26 sekundah v polno meril Zayne Parekh. Na odgovor Dallasa ni bilo treba dolgo čakati, saj je 50 sekund pozneje na 2:3 znižal prej omenjeni Johnston, medtem ko je izid izenačil Jason Robertson.

Sledil je podaljšek, v katerem je bil mož odločitve Johnston, saj je v četrti minuti z igralcem več zadel za zmago s 4:3.

Izidi:
Montreal Canadiens - Florida Panthers 4:3 (kazenski streli)

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 6:2

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 3:4 (kazenski streli)

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 1:5

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 6:5 (podaljšek)

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 1:3

Dallas Stars - Calgary Flames 4:3 (podaljšek)

Minnesota Wild - Seattle Kraken 5:2

Utah Mammoth - Edmonton Oilers 6:5 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 1:2

Anaheim Ducks - Nashville Predators 0:5

