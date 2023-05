Nemci in Kanadčani za zlato, Latvija in ZDA za bron

Nemčija je slabo začela redni del in po treh krogih še ni imela zmage, a je stopnjevala nastope. Prebila se je v četrtfinale, tam pa premagala Švico, ki je pred tem delovala zelo suvereno in je izgubila šele zadnjo tekmo predtekmovanja. V polfinalu so tako lahko Nemci nastopili precej neobremenjeno, po drugi strani pa so Američani prav tako imeli doslej odličen turnir. Kot edini so brez poraza končali predtekmovanje, v četrtfinalu so odpihnili Čehe in tudi danes so imeli status favorita. Tega so na začetku tudi potrdili, za ekipo z druge strani Atlantika so bile uvodne minute odlične. ZDA so namreč v prvi tretjini povedle praktično s prvima streloma na gol Mathiasa Niederbergerja , zadela sta Alex Tuch in Rocco Grimaldi v drugi in četrti minuti.

Nemška hokejska reprezentanca je dosegla največji uspeh v zgodovini po skoraj sto letih. Leta 1930 so namreč Nemci igrali v finalu in takrat izgubili s Kanado. So si pa že z uvrstitvijo v finale zagotovili vsaj srebro in s tem prvo medaljo po prav tako že precej oddaljenem letu 1953.

Potem se je Američanom ustavilo, Nemci so se zbrali in ob "power-playu" znižali, zadel je Fredrik Tiffels, v 17. minuti pa z zadetkom Maksymiliana Szuberja že izenačili. Nadaljevanje je bilo bolj enakovredno, so pa v drugi tretjini do prednosti z zadetkom Michalea Eyssimonta prišli Američani. Dolgo je kazalo, da bo to tudi odločilni gol. Nemci so v drugi polovici tekme napadali in iskali izenačenje, toda obramba ZDA je zdržala skoraj do konca. Ko pa so nato Nemci tri minute pred koncem zaigrali brez vratarja, je Marcel Noebels manj kot minuto in pol pred koncem izenačil. V podaljšku pa je nato mož odločitve postal Tiffels, ki je prodrl po levi strani in neubranljivo s strelom pod prečko matiral Caseyja Desmitha. Američani bodo tako spet igrali le za bron, ki so ga v zadnjem desetletju osvojili štirikrat, a bodo imeli na drugi strani zelo motivirane Latvijce, baltska država lovi sploh prvo medaljo na SP.

Latvijci kljub pogumni igri ostali pred vrati raja

Kanadčani so z dominantno tretjo tretjino strli odpor čvrstih Latvijcev, ki so kljub vsemu prišli do boja za svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Igralci iz Severne Amerike so imeli več strelov (36-22), vendar so šele v 49. minuti prvič na tekmi povedli. Toda prednost so znali zadržati, tako da se bodo potegovali za svoj prvi svetovni naslov po 2021. Lani so bili na Finskem srebrni.