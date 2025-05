Nemci, Kanadčani in Latvijci zanesljivo, prva zmaga Madžarov

V slovenski skupini na Švedskem je v popoldanski tekmi Slovenija vodila proti Latviji in potem še prišla do 2:3, a nazadnje izgubila z 2:5. Tako ostaja po treh tekmah brez točk na zadnjem mestu skupine A.

Kanada, ki velja za enega od favoritov za najvišja mesta, je dosegla tretjo visoko zmago, po Sloveniji in Latviji je premagala še Francijo s 5:0. Francozi so se upirali po najboljših močeh, toda Sidney Crosby in druščina so tudi s tričetrt moči brez težav dosegli visoko zmago in so s polnim izkupičkom na vrhu lestvice. Devet točk imajo tudi gostitelji Švedi, a slabšo razliko v zadetkih.