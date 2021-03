Nepričakovan poraz Jeseničanov z Linzem

Jeseničani z osvojeno točko ostajajo na drugem mestu prvenstvene razpredelnice za ljubljansko Olimpijo in s tem v boju za dobro izhodišče v končnici. Poraz z zadnjeuvrščeno ekipo lige na domačem terenu pa je za železarje vseeno slaba popotnica.

Ekipa ta konec tedna namreč nikakor ni našla prave igre in že v soboto so Gorenjci šele po podaljšku ugnali Gardeno (5:4).

Tokrat se je razpletlo slabše. Gostje so povedli v 16. minuti po goluNiklasa Brennschneiderja. V 32. minuti je nato izenačil Nik Sirovnik in domačim priigral točko. Žal pa so bili Jeseničani tokrat premalo pri strelu. Gostje so si priigrali kar sedem izključitev, kar pa je bilo premalo za domačo zmago, pa čeprav so Jeseničani pri razmerju strelov na gol prednjačili kar z 42:22.

V podaljšku je zmagovalca odločil gol Francesca Arcurija, med najzaslužnejšimi za zmago pa je nedvomno tudi vratar Leon Sommer, ki je zbral kar 41 obramb.