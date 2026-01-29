Nepričakovan poraz vodilne ekipe lige v kanadski prestolnici

Ondrej Palat je na svojem debiju za Islanders dosegel gol in podajo. Otočani so 34-letnega napadalca pridobili od New Jersey Devils, poleg tega pa so ga v torek dobili skupaj z izborom v tretjem krogu letošnjega nabora NHL in izborom v šestem krogu nabora leta 2027 ter za napadalca Maksima Ciplakova.
Simon Holmström, ki je v ponedeljek zaradi bolezni izpustil tekmo ob zmagi s 4:0 proti Philadelphii Flyers, je za otočane dosegel gol in dve podaji, Jean-Gabriel Pageau pa je prispeval gol in podajo. Vratar David Rittich je zaustavil 14 strelov poraženih gostov, premagala sta ga Mika Zibanejad in Taylor Raddysh.
Z istim izidom kot dvoboj v New Yorku se je končal tudi obračun v Ottawi, kjer je Tim Stutzle dosegel gol in podajo. Brady Tkachuk in Claude Giroux sta prav tako zabeležila gola, Artem Zub pa je imel dve podaji za Senators. Ti so zmagali drugič zapored po štirih od petih porazov na prejšnjih tekmah.
Sean Monahan je izenačen dvoboj v Columbusu prelomil z zadetkom tri minute in pol pred koncem. Charlie Coyle in Mathieu Olivier sta dosegla vsak po gol in podajo, Zach Werenski in Cole Sillinger sta imela po dve podaji, Elvis Merzlikins pa je zbral 24 obramb za Blue Jackets. Ti so zmagali na treh zaporednih tekmah in sedmič v zadnjih osmih dvobojih.
Izidi:
New York Islanders - New York Rangers 5:2
Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 5:3
Ottawa Senators - Colorado Avalanche 5:2
