Nepričakovan poraz vodilne ekipe lige v kanadski prestolnici

Ondrej Palat je na svojem debiju za Islanders dosegel gol in podajo. Otočani so 34-letnega napadalca pridobili od New Jersey Devils, poleg tega pa so ga v torek dobili skupaj z izborom v tretjem krogu letošnjega nabora NHL in izborom v šestem krogu nabora leta 2027 ter za napadalca Maksima Ciplakova .

Simon Holmström, ki je v ponedeljek zaradi bolezni izpustil tekmo ob zmagi s 4:0 proti Philadelphii Flyers, je za otočane dosegel gol in dve podaji, Jean-Gabriel Pageau pa je prispeval gol in podajo. Vratar David Rittich je zaustavil 14 strelov poraženih gostov, premagala sta ga Mika Zibanejad in Taylor Raddysh.

Z istim izidom kot dvoboj v New Yorku se je končal tudi obračun v Ottawi, kjer je Tim Stutzle dosegel gol in podajo. Brady Tkachuk in Claude Giroux sta prav tako zabeležila gola, Artem Zub pa je imel dve podaji za Senators. Ti so zmagali drugič zapored po štirih od petih porazov na prejšnjih tekmah.