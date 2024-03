Neuničljivi Ovečkin do novega mejnika v karieri

OGLAS

S svojim dosežkom se je na večni lestvici prebil na tretje mesto, ki si ga deli še s tremi igralci. Pred njim so to zmogli tudi Brendan Shanahan, Dave Andreychuk in Jaromir Jagr. Boljša sta le Gordie Howe (22) in Ron Francis. V seštevku zaporednih sezon pa je drugi skupaj s Shanahanom, Howe je 20 in več golov dosegel 22 sezon zaporedoma. Skupaj je Aleksander Ovečkin v ligi NHL dosegel že 843 golov in na drugem mestu lestvice še 51 golov zaostaja za legendarnim Waynom Gretzkyjem, Howe na tretjem mestu je skupaj dosegel 801 gol. Na tej lestvici je v klubu 100 tudi 36-letni slovenski as Anže Kopitar, ki si s 413 goli deli 96. mesto, V ligi je Ovečkin gole zabil 174 različnim vratarjem, več sta jih premagala le Čeh Jaromir Jagr (178) in Patrick Marleau (177).

A na tekmi je bila ponoči za ekipo iz prestolnice ZDA pomembna tudi sama zmaga. Washington se je na vzhodu vrnil na osmo mesto, kjer je prehitel Detroit. Calgary je 11. na zahodu, tri točke za Minnesoto. Mrežo Kanadčanov je v prvi tretjini načel Dylan Strome, nato je v drugem delu na 3:0 povišal Ovečkin, Kevin Rooney je vrnil upanje domačim, a je še v istem delu Hendrix Lapierre vnovič poskrbel za tri gole razlike. MacKenzie Weegar je v zadnjem delu Calgary spet približal, končni izid pa je postavil Tom Wilson, ki je dve minuti in pol pred koncem postavil končni izid, potem ko so domači zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu. Hokejisti moštva Buffalo Sabres pa so na drugi tekmi večera v gosteh premagali Seattle Kraken s 6:2. Junak obračuna je bil Jeff Skinner, ki je dosegel kar tri gole. Skinner je v ligi NHL v karieri tri gole in več na eni tekmi dosegel sedmič, a prvič po dveh letih, ko je štirikrat zabil Montrealu.

Za Buffalo sta gol in podajo dosegla tudi Tage Thompson in Alex Tuch. Bržkone pa je bil najpomembnejši gol Owena Powerja v drugem delu za vodstvo gostov s 4:2, nato je delo dokončal Skinner. Blestel je tudi vratar Ukko-Pekka Luukkonen z 32 obrambami. Za Seattle sta gole dosegla Jordan Eberle in Matty Beniers. Buffalo je z zmago potrdil 11. mesto na vzhodu, za New York Islanders pa zdaj zaostajajo za dve točki. Seattle je na 12. mestu zahoda in po petem zaporednem porazu bržkone že odpisan iz boja za končnico. Liga NHL, izida:

Calgary Flames - Washington Capitals 2:5

Seattle Kraken - Buffalo Sabres 2:6