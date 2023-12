Neustavljivi kapetan Kopitar z golom in podajo znova blestel v zmagi kraljev

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k uspehu prispeval prvi gol na tekmi v 18. minuti in podajo za zadetek Trevorja Moora in prednost 2:0. Moore je zadel tudi v zadnjem delu za vodstvo s 4:0, pred njim je za kralje v drugi tretjini zadel še Alex Laferriere . Bržkone je bil prav gol Laferrierja za 3:0 odločilen, saj je Los Angeles v drugem delu v razmaku vsega 70 sekund zadel dvakrat in ušel na +3. Častni gol za domače je v 59. minuti zabil Jacob MacDonald .

Edini gol za domače morske pse je v 59. minuti zabil Jacob MacDonald. "So ena najboljših ekip na gostovanjih in zdaj lahko vidite, zakaj," je po tekmi dejal domači napadalec Tomaš Hertl.

Kralji imajo to sezono na gostujočih tekmah izkupiček 13 zmag in dveh porazov (eden po podaljšku oziroma kazenskih strelih), kar je najboljše razmerje med vsemi ekipami v prvenstvu NHL.

Z igro svojih varovancev v gosteh je bil po tekmi zadovoljen tudi trener kraljev, Todd McLellan. "Za zmage moraš imeti spretnost in talent in mislim, da mi imamo oboje. Še pomembneje pa je, kadar spretnost in talent igrata skupaj in igrata kot ekipa. Sledimo svoji igri tudi na gostovanjih," je dejal glavni trener.

Los Angeles naslednja tekma čaka že danes, ko v Kalifornijo prihaja Seattle.

Na zahodu še naprej vodi moštvo Vegas Knights, ki pa jih je ponoči s 6:3 ugnala Carolina. Le še točko zaostaja Vancouver, ki je s 5:2 premagal Nashville, Los Angeles, Dallas in Colorado s 40 točkami zaostajajo za sedem.

Na zahodu so v vodstvu po novem New York Rangers, ki so s 5:2 slavili v Torontu. Za točko zaostaja Boston, ki je doma izgubil z Minnesoto s 3:4.