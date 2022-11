Neverjeten niz zmag New Jerseyja se nadaljuje

Medtem pa je New Jersey vodilni v metropolitanski skupini. Jesper Bratt in Dawson Mercer sta prispevala gol in podajo, Nico Hischier pa se je izkazal s tremi podajami. S tem so vragi izenačili najdaljši niz zmag v zgodovini kluba.

"Očitno smo zdaj v zgodovini. Nihče nam tega ne more vzeti in to je dober občutek. To dokazuje, da smo dobra ekipa, da lahko zmagujemo in da se nam ni treba več skrivati," je po zmagi dejal Hischier. Hokejisti Bostona so z zmago nad Tampo prišli do 17. zmage v sezoni in sedme zaporedne. Na dvoboju je podajo prispeval kapetan Bostona Patrice Bergeron in s tem dosegel mejo 1000 točk v ligi NHL. Izkazal se je tudi David Krejči z golom in podajo, za Tampo pa je bil dvakrat natančen Nicholas Paul.

New York Islandersi so po podaljšku s 3:2 premagali Toronto Maple Leafse. Odločilni zadetek je po slabih dveh minutah podaljška za otočane dosegel Anthony Beauvillier in tako so zmagali po dveh porazih. Do tretje zaporedne zmage so po kazenskih strelih prišli hokejisti ekipe Colorado Avalanche, ki so s 3:2 premagali Dallas Stars. Na njihovo zmago je kazalo že po rednem delu, a je 26 sekund pred koncem zadnje tretjine izid izenačil Jason Robertson.