Neverjetna nesreča na ledu hokejista stala življenja

Sobotna tekma med moštvoma Adama Johnsona in Sheffield Steelers je po poročanju angleškega BBC-ja bila ustavljena v 35. minuti, ko so reševalci na ledu Američanu poskušali rešiti življenje.

Igralci obeh moštev so se hitro postavili okoli njih in poskušali ovirati zvedave poglede zbranega občinstva. A 29-letnik je na koncu po tem, ko so ga prestavili v lokalno bolnišnico, na žalost izgubil bitko za življenje. 8000 zbranih navijačev je moralo zapustiti tribune. "Klub ga bo zelo pogrešal in ga nikoli ne bo pozabil. Adam, naša številka 47, ni bil zgolj odličen hokejist, ampak tudi odličen soigralec in neverjetna oseba s celotnim življenjem pred seboj," so dejali predstavniki Nottingham Panthersov.