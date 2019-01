Neverjetna tekma v Washingtonu: Morski psi 'odplavali' z zmago 7 : 6

Washington Capitalsi, branilci naslova v severnoameriški ligi NHL, so na domačem ledu po podaljšku s 6:7 izgubili proti eni najboljših ekip zahodne konference, San Jose Sharks. Večer, ki ga je zaznamovala toča zadetkov, je minil v znamenju gostov: tekmo je odločil Tomaš Hertl, ki je v podaljšku dopolnil hat-trick. Logan Coutureje potreboval novo palico za podaljšek. Ker je bil tako prepričan, da bodo morski psi doživeli nov poraz, je namreč malo pred koncem tekme zadrsal na klop in zlomil palico čez zaščitno ograjo. Nato se je ozrl nazaj na led in videl, da je le sekundo pred koncem tekme Evander Kaneizenačil in gostom priigral podaljšek.

Le nekaj minut za tem pa je Hertl odločil tekmo v prid gostov, saj je zadel že po 1:48 minute igre v podaljšku ter pomagal San Joseju prekiniti niz treh zaporednih porazov. Gosti so prišli do zmage, čeprav se vratar Martin Jonestudi tokrat ni izkazal, saj je dopustil šest golov pri 39 strelih, a je vtis popravil z dvema odločilnima obrambama v podaljšku. Branilci naslova v tekmovanju za Stanleyjev pokal pa so prvič po sezoni 2013/14, nazadnje ko se niso prebili v končnico, nanizali šest zaporednih porazov.

Ovečkin: Napaka je bila moja

Zvezdnik Prestolnikov Aleksander Ovečkinje še naprej najboljši hokejist lige; tokrat je za hat-trick dosegel 34., 35. in 36. zadetek sezone. Po tekmi je za poraz okrivil dejstvo, da so gostitelji slabo odigrali zadnjih 20 sekund tekme, ko so morski psi iz igre potegnili vratarja.

"Zelo težak poraz je to za nas,"je dejal Ovečkin po 23. hat-tricku v karieri in dodal: "Na koncu tekme je bila moja napaka, ko sem preveč hitel. V takšnih položajih moramo igrati bolje."

Vrhunci tekme Washington Capitals ‒ San Jose Sharks: