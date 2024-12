New Jersey na vrh vzhoda, Dallas vse bližje na zahodu

V Madison Square Gardnu je na svoji 499. tekmi v NHL blestel Jesper Bratt , ki je dosegel gol in tri podaje. Jack Hughes je dodal dva gola in podajo, Jacob Markström pa je ustavil 38 strelov domačih.

Devils so sicer znova na vrhu vzhodne konference, a imajo ob tem štiri tekme več od današnjih tekmecev, ki so ostali na šestem mestu pri 27 točkah. Prvi zasledovalci New Jerseyja so še naprej Washington Capitals, ki so s štirimi tekmami manj pri vsega točki manj.

Pri ekipi iz prestolnice se je po poročanju spletne strani NHL.com na lažje treninge že vrnil Aleksander Ovečkin, ki si je 18. novembra zlomil nogo na tekmi proti Utahu. Po predvidevanjih bo 39-letni Rus, ki mu do novega rekorda lige NHL po doseženih zadetkih (894, Wayne Gretzky) manjka 27 golov, odsoten vsaj še nekaj tednov.

Na zahodu so hokejisti Dallasa dosegli tretjo zaporedno zmago, drugo v zaporednih nočeh. Tokrat so predvsem po zaslugi rezervnega vratarja Caseyja DeSmitha (34 obramb) in njegove prve zmage po 24. oktobru ugnali Utah z 2:1.

"Videti je bilo, da nam je ob koncu zmanjkovalo moči, ampak našli smo način," je dejal trener Dallasa Pete DeBoer. "Pomembno je bilo, da smo si nabrali prednost, se dobro branili, naš najboljši igralec pa je bil DeSmith. To smo danes od njega res potrebovali," je še dodal.

Za goste sta v drugi tretjini zadela Jevgeni Dadonov in Jamie Benn, nekaj upanja pa je domačim z golom v sedmi minuti zadnje tretjine vlil Nick Schmaltz.

Dallas ima na četrtem mestu zahoda 32 točk, eno več od Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Moštvo iz mesta angelov bo v noči s srede na četrtek tudi naslednji tekmec zvezd iz Teksasa.

Na edini ostali tekmi so Toronto Maple Leafs s 4:1 ugnali Chicago Blackhawks. Prvi gol za javorove liste je po vrnitvi na led po poškodbi dosegel Auston Matthews, ki je izpustil večino novembrskih tekem. Mitch Marner je na svoji 600. tekmi prispeval dve podaji, Anthony Stolarz pa je zbral 27 obramb. Toronto je po deveti zmagi na zadnjih 11 tekmah na vzhodu napredoval na četrto mesto.