New Jersey z zmago nad Carolino prevzel vodstvo na vzhodu

Derbi v New Jerseyju je bil izenačen do zadnjega dela. Andrej Svečnikov je po 12 sekundah Carolini priigral izenačenje na 2:2. Šele v 51. minuti so domači po zaslugi branilca Dougieja Hamiltona spet povedli, odločilen pa je bil gol Bratta slabih šest minut pred koncem ob igri z igralcem več na ledu.

Tri točke za vrhom zaostajajo New York Rangers, ki so v Kanadi z 2:3 izgubili proti Calgaryju. Calgary je vse do 47. minute vodil z 2:0, Alexis Lafreniere in Will Cuylle pa sta nato v vsega 16 sekundah poskrbela za izenačenje. Tekmo je odločil Connor Zanny v 51. minuti. Za domače sta zadela tudi Matt Coronato in Jegor Šarangovič.

Calgary je na lestvici ujel Los Angeles z Anžetom Kopitarjem. Pred obema ekipama so še naprej Vegas Golden Knights, ki so po zaslugi vratarja Ilije Samsonova in njegovih 38 obramb s 3:2 slavili v Ottawi. Prelomen trenutek na tekmi pa je bil gol Pavla Dorofejeva v uvodu zadnje tretjine za vodstvo gostov s 3:1.