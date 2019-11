New Jerseyju 'golijada' proti Montrealu

Pri vragih iz New Jerseyja sta se izkazala tudi Travis Zajac in Nikita Gusev. Prvi je dosegel gol in dve asistenci, ruski napadalec pa je drugič na zadnjih treh odigranih tekmah prispeval tri podaje. Za zmagovito ekipo so zadeli še Miles Wood, Jesper Boqvist inDamon Severson. V razglašeni kanadski ekipi, ki je pred dvema dnevoma visoko izgubila tudi klasično tekmo proti Bostonu z 1:8, jeJesperi Kotkaniemidosegel gol in podajo. Poleg Finca so se med strelce vpisali še njegov rojak Artturi LehkonenterBrendan Gallagher in Joel Armia.

Zasedba iz Los Angelesa, kjer igra tudi slovenski zvezdnikAnže Kopitar, bo gostovala v San Joseju. Ekipa iz mesta angelov, ki je pred dnevi v svojem Staples Centru premagala New York Islanders s 4:1, je trenutno z 22 točkami na zadnjem mestu v zahodni konferenci, le pet točk več pa je zbral San Jose.



Izidi:

Montreal Canadiens - New Jersey Devils4:6