New York na Floridi slavil po podaljšku

Za domače je ob igralcu več v prvi tretjini zadel Sam Reinhart za 1:0 in 2:2. V drugem delu so gostje iz New Yorka povedli s 4:2, a sta Aleksander Barkov in Gustav Forsling že do 50. minute izenačila in ekipi sta igrali dodatni del. "To je delo ekipe. Ni pomembno, kdo je junak tekme, kdo je dal odločilni gol. Vsi smo se borili za to zmago in drug za drugega. Tudi sam pred tem nisem zbral veliko strelskih točk, a smo ekipa in vse, kar dosežemo, dosežemo skupaj," je po tekmi dejal strelec odločilnega gola Wennberg, nekdanji igralec Floride, ki je v odločilni akciji preusmeril plošček po strelu Ryana Lindgrena.