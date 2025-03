New York presenetil vodilno ekipo lige

Junak tekme v New Yorku je bil Brock Nelson z golom in podajo. Za domače sta gole dosegla še Kyle Palmieri in Ryan Pulock, vratar Ilija Sorokin pa je zbral kar 27 obramb. Za Winnipeg sta zabila Josh Morrissey in Nikolaj Ehlers, Connor Hellebuyck je ploščku pot v mrežo preprečil 26-krat. Na sami tekmi je New York dvakrat povedel za dva gola, vroče pa je bilo predvsem v zadnjem delu, potem ko je Ehlers 7:09 minute pred koncem znižal na 3:2.

Dallas na zahodu zaostaja še šest točk, potem ko je v domači dvorani ponoči ugnal New Jersey s 4:3. Tekmo, na kateri so Teksašani vodili z 2:0 in 3:1, je po izenačenju pet sekund pred koncem odločil Thomas Harley. Za zmagovalce, ki so dosegli 11. zmago na zadnjih 14 tekmah, je Roope Hintz dodal gol in dve podaji, na zadnjih petih tekmah pa je isti igralec dosegel kar tri gole in 11 podaj. Gole za Dallas sta dosegla še Wyatt Johnston in Ilja Ljubuškin. Timo Meier, Nico Hischier in Brett Pesce na drugi strani so z goli dokazali, da zna New Jersey zelo dobro igrati ob prednosti igralca več na ledu, a za vsaj točko je ekipi danes zmanjkalo sreče, pa tudi vratar Jacob Markström s 17 obrambami ni imel povsem najboljšega dne.