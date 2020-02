New York Rangers do četrte zaporedne zmage

New York je povedel že v 22. sekundi z golom Pavla Bučneviča, domači so izenačili v 39. minuti, ko je bil uspešen Oliver Bjorkstrand. V zadnjih minutah pa so si peto zmago v zadnjih šestih tekmah zagotovili gostje. Ponoči po slovenskem času so bili na sporedu še trije dvoboji. Ekipa San Jose Sharks si je zmago s 3:2 na gostovanju pri Winnipeg Jets priigrala v zadnji tretjini, ko je Melker Karlsson v 46. minuti najprej izenačil izid na 2:2, v 47. minuti pa je Timo Meier postavil končnih 3:2 za San Jose.

Pittsburgh Penguins so doma s 4:1 premagali Montreal Canadiens. Prvič se je za Pittsburgh med strelce vpisal Jason Zucker, ki je v drugi tretjini v razmiku slabih dveh minut zadel dvakrat. Dogajanje ob koncu druge tretjine je bilo zelo zanimivo, saj je najprej ob začetku 39. minute Zucker povišal vodstvo na 2:0, potem je Tomaš Tatar ob igri z igralcem več znižal zaostanek na 1:2, 18 sekund pred iztekom drugega dela igre pa je Zucker znova povišal vodstvo Pingvinov na dva gola (3:1). Na koncu je bil izid 4:1 za domače, ki so zmagali desetič na zadnjih 14 tekmah.

Do domače zmaga so prišli tudi hokejisti Carolina Hurricanes, ki so s 5:2 premagali New Jersey Devils. Martin Nečas in Nino Niederreiter sta ob zmagi vpisala gol in podajo. Slovenskega asa Anžeta Kopitarja in njegov Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Colorado Avalanche in odigrali tekmo na prostem.