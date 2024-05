New York Rangers in Dallas Stars po sta po zmagah povedla v končnici

"Tekmo smo začeli z velikim zaupanjem v lastne sposobnosti. Preživeli smo in se bomo lahko borili še en večer. Zavedali smo se tudi med tekmo, da moramo odigrati sijajno zadnjo tretjino in to nam je uspelo. Čez nekaj dni nas čaka tekma doma, kjer se bomo znova borili za naša življenja," je vojaško izrazoslovje v ponazoritvi dvoboja uporabil Staal.

Premagal ga je le Jacob Trouba , vratar Igor Šesterkin pa je imel 24 uspešnih posredovanj za Rangerse, prve nosilce iz metropolitanske skupine. Igralci New Yorka so prvič v letošnji končnici izgubili pred svojimi gledalci.

Martin Necas je dosegel gol in podajo, za zmagovite goste so bili uspešni še Jordan Staal , Jevgenij Kuznjecov in Jordan Martinook , vratar Frederik Andersen je zaustavil 20 strelov.

V Ball Areni v Denverju je Wyatt Johnston dosegel gola na začetku za vodstvo z 2:0 ter dodal še podajo za tri točke in tretjo zmago v nizu ekipe Stars. Ta bo v noči na četrtek gostila peto tekmo. Tri točke je z asistencama in golom zmogel tudi Miro Heiskanen, Sam Steel je prispeval zadnji gol na tekmi in pred tem podajo, dve asistenci pa je imel Jason Robertson.

Jakeu Oettingerju (26 obramb) je v vratih zmagovalcev tekmo brez prejetega gola preprečil Casey Mittelstadt, ki je v 13. minuti druge tretjine znižal izid na 1:3.

Pred tekmo je ekipa Colorada izvedela, da sta se vodstvo NHL in sindikat igralcev odločila, da bo njihov ruski napadalec Valerij Ničuškin vstopil v poseben program pomoči za šest mesecev. V tem času ne bo dobil plače in ne bo mogel igrati. Šele nato bo lahko zaprosil za ponovno vključitev v ekipo, so zapisali na spletni strani NHL, razlogov za to pa niso navedli.

Ničuškin je bil v omenjenem programu skoraj dva meseca že na začetku leta. Pred njim je bil v programu tudi njegov soigralec Samuel Girard, ki je novembra lani priznal, da trpi za tesnobo in depresijo ter zato pretirano uživa alkohol. Ničuškin je bil z devetimi goli doslej sicer strelsko najbolj učinkovit igralec v končnici v svoji ekipi in izenačen na prvem mestu lige z Zachem Hymanom iz ekipe Edmonton Oilers.