New York Rangersi na vrhu lige NHL ujeli Vancouver

Junak tekme v New Yorku je bil 32-letni Rus Artemi Panarin z dvema goloma in podajo, v golu pa je s 30 obrambami blestel njegov rojak Igor Šesterkin. Za domače sta zadela še Chris Kreider in Adam Fox, častni gol za Columbus je dosegel Cole Sillinger. New York je dosegel že 11. zmago na zadnjih 12 tekmah in se prebil na vrh lige. "Fantje opravljajo super posel. A čaka nas še veliko dela. Smo v zadnji četrtini pred končnico in zdaj je treba igrati dober hokej. Mislim, da ga je ekipa danes pokazala," je po tekmi povedal trener Peter Laviolette.

Na drugi tekmi večera je Edmonton s 3:2 po podaljšku ugnal St. Louis. Tekmo je v korist domačih odločil prvi strelec Edmontona Connor McDavid, ki je po desetih tekmah končno spet zadel. Pred tem sta za Kanadčane zadela Robert Thomas in Pavel Bučnevič, a je Zach Hyman ob koncu prve in v začetku druge tretjine poskrbel za izenačenje. Edmonton je z zmago utrdil šesto mesto na zahodu. Takoj za njim je na lestvici Los Angeles z Anžetom Kopitarjem. Ekipa iz Kalifornije bo danes ponoči končala kanadsko turnejo, Kralje pa čaka zahtevna naloga na gostovanju pri vodilnem Vancouvru.

Liga NHL, izidi:

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 4:1

Edmonton Oilers - St. Louis Blues 3:2