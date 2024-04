New York Rangers povečali prednost na vrhu

Za rangerje iz New Yorka, ki so zmagali na devetih od zadnjih 11 tekem, je dva zadetka prispeval Barclay Goodrow . Ključni gol za končno vodstvo v zadnji tretjini pa je dosegel Chris Kreider . Detroit je v boju šestih ekip, ki lovijo dve preostali mesti za končnico v vzhodni konferenci. Poleg rdečih kril so v pretekli noči igrali še Philadelphia Flyers, Washington Capitals in Buffalo Sabres, edino zmago med vsemi pa so zabeležili pri ekipi iz severa zvezne države New York.

Zaradi kombinatorike izidov v vzhodni konferenci sta se v končnico kljub počitku uvrstili ekipi Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning kot trenutno peti in šesti moštvi v konferenci. Na mestih, ki še vodijo v končnico, sta tako New York Islanders in Philadelphia Flyers s 83 točkami, na devetem in 10. mestu sledita Washington in Detroit z 82, Pittsburgh Penguins imajo točko manj, Buffalo pa tri točke manj.

Na zahodu, kjer končnico lovijo tudi Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja, so si igranje v drugem delu sezone zagotovili Edmonton Oilers. Naftarji so s 6:2 premagali Colorado Avalanche za peto zaporedno uvrstitev v končnico. V preteklih dveh sezonah so v končnici obakrat izločili prav Los Angeles.