Nemec na vrhu lige NHL: Draisaitl vodi po doseženih točkah

V New Yorku sta bili moštvi po rednem delu poravnani 5:5, ko je bilo kar petkrat možno spremljati spremembo vodilnega. V kazenskih strelih pa je bila Fortuna na strani ekipe s Floride Panthers. Za Floridčane sta zadela Frank Veltrano in Vincent Trocheck . Derbi Vzhoda Boston Bruins - Philadelphia Flyers je po izvajanju kazenskih strelov pripadel gostujoči zasedbi s 3:2 po zaslugi Joela Farabeeja , ki je bil edini uspešni izvajalec po koncu rednega dela. Boston, ki je vpisal še tretji zaporedni poraz, s 25 točkami ostaja na prvem mestu atlantske skupine. V vzhodni konferenci je boljši le Washington Capitals, ki ima štiri točke več. Mark Scheifele je bil junak Winnipeg Jets, ki je Dallas Stars na domačem ledu odpravil po podaljšku s 3:2. Tekma je bila odločena v vsega 21 sekundah podaljška. Hokejisti Vancouver Canucks so bili na domačem ledu slabši od New Jersey Devils z 1:2. Ekipa Detroit Red Wings je doma slavila s 3:2 proti Vegas Golden Knights 3:2.

Domačo zmago so vpisali tudi hokejisti Chicago Blackhawks, ki so Toronto Maple Leafs premagali s 5:4. Junak Chicaga je bil vratar Robin Lehner, ki je imel na koncu tekme na svojem računu, kar 53 uspešnih obramb. Patrick Kane pa je tekmo končal z dvema zadetkoma in podajo. Mestni tekmec Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja Anaheim Ducks je bil v derbiju tihomorske divizije slabši od Edmonton Oilers z 2:6. Kanadski naftarji, ki vodijo v pacifiški skupini, imajo le eno točko manj od vodilne ekipe zahodne konference, branilcev naslov St. Louis Blues. Edmonton je imel zelo razpoložene igralce. Izstopal je Connor McDavid s tremi goli, kar je bil njegov peti hat-trick v ligi NHL. Postal pa je tudi komaj osmi igralec v zgodovini lige NHL, ki je še pred dopolnjenim 23. rojstnim dnevom dosegel mejnik 400 doseženih točk v tem elitnem prvenstvu. Postal je tudi 13. igralec v ligi NHL, ki je 400 točk dosegel na 306 ali manj odigranih tekmah. "Seveda so ti mejniki fantastični, ampak je še bolje, da smo tudi zmagali. Lepo je, ko streljaš in plošček najde pot v mrežo," je dejal kanadski reprezentant, ki je v tej sezoni vpisal že 30 točk (11 zadetkov, 19 podaj) in si deli drugo mesto najkoristnejših igralcev lige. Izenačen je z igralcem Bostona Davidom Pastrnakom.

Odličen večer je imel tudi Nemec Leon Draisaitl, ki je statistiko obogatil s štirimi podajami ter se je zavihtel na sam vrh najuspešnejših igralcev lige NHL po številu doseženih točk v sezoni. Kölnčan jim ima 34 (14 golov, 20 asistenc).

St. Louis ima v razvrstitvi zahodne konference 27 točk, Edmonton 26, Kopitarjev Los Angeles je z zgolj petimi zmagami in 11 točkami prikovan na rep razpredelnice.



Izidi:

New York Rangers - Florida Panthers 5:6 (kazenski streli)

Winnipeg Jets - Dallas Stars 3:2 (podaljšek)

Vancouver Canucks - New Jersey Devils 1:2

Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 3:2

Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 5:4

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 2:3 (kazenski streli)

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 2:6