Rangersi so prvi, ki so osvojili 100 točk in si zagotovili mesto v končnici

V hokejski ligi NHL potekajo boji za uvrstitev v končnico. Redni del sezone se bo sklenil 18. aprila. Hokejisti Los Angeles Kings, ki so imeli prost večer, so ohranili minimalno prednost v boju za najboljše izhodišče pred neposrednimi tekmeci iz pacifiške skupine, Vegas Golden Knights. Ti so izgubili proti Nashvillu.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nashville Predatorsi so prvake iz Las Vegasa ugnali po podaljšku s 5:4. Nashville, zbral je 90 točk, ima na šestem mestu v razvrstitvi zahodne konference tri točke prednosti pred sedmouvrščenim Los Angelesom (87), za katerega igra slovenski as Anže Kopitar, Zlati vitezi so osmi s 86 točkami. Kralji bodo do konca rednega dela odigrali še 11 tekem. Vegas je imel po prvi tretjini še vse vajeti v svojih rokah. Vodil je s kar tremi goli prednosti. A so v zadnji tretjini na ledu zagospodarili člani domače zasedbe in izsilili podaljšek. Odločilni zadetek v dvorani Bridgestone Arena v Nashvillu je dosegel Roman Josi, ki je bil natančen že po 40 sekundah. Nashville, ki je prišel do šeste zmage zapovrstjo, je podaljšal niz točk že na 18 tekem. To je trenutno najboljši takšen niz v sezoni. "V tej garderobi je veliko samozavesti. Zaupamo si, verjamemo vase, da lahko odigramo res dobro tekmo. Ne bomo imeli vsak večer takšne kemije," Josi kar ni mogel prehvaliti dobrega vzdušja v moštvu. Tudi na Floridi se je odvil zanimiv dvoboj, v katerem domači Panthersi v derbiju najboljših moštev atlantske skupine niso bili kos Boston Bruinsom. Kosmatinci so slavili s 4:3 ter se z 99 točkami odlepili od Panterjev (97) na vrhu divizije.

Anthony Mantha FOTO: AP icon-expand

Na vrhu razvrstitve vzhodne konference je moštvo New York Rangers, ki je po podaljšku ugnalo Philadelphia Flyerse s 6:5. Rangersi so prvi, ki so v sezoni osvojili 100 točk in si zagotovili mesto v končnici. Adam Fox je v kultnem Madison Square Gardnu že po 36 sekundah podaljška dosegel odločilni gol. Alexis Lafreniere je dosegel dva zadetka, Igor Šesterkin je zbral 36 obramb za Rangerse, trener Peter Laviolett pa se je veselil 800. zmage v karieri.

New York si je tretjo zaporedno uvrstitev v končnico zagotovil že s podaljškom in osvojeno točko, potem ko je Detroit izgubil proti Washingtonu, prav tako v podaljšku. V napeti tretji tretjini sta moštvi dosegli sedem golov, Fox pa je končal večer v velikem slogu z natančnim udarcem za svoj 15. gol. "To, da smo lahko tako dosledni, veliko pove o naši ekipi," je dejal Fox, ki je prišel do točk na osmih zaporednih tekmah. "Zelo veliko nam pomeni, da smo si zagotovili mesto v končnici. To je le prvi korak." Vincent Trocheck, Mika Zibanejad in Jonny Brodzinski so prav tako zadeli za Rangerse, ki so svojo prednost v metropolitanski diviziji povečali na tri točke pred Carolino. Ta je proti Pittsburghu izgubila z 1:4.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zelo dobro kaže tudi hokejistom Dallasa. Moštvo Stars je s 6:3 odpravilo že odpisane San Jose Sharkse, ti so izgubili osmič po vrsti, za peto zaporedno zmago. Dallas je za točko prehitel Vancouver Canuckse v boju za prvo mesto zahoda. Dallas ima 99 točk, Vancouver 98, Colorado, ki je izgubil z 1:2 proti Montreal Canadiens, pa 97. V boju za četrto mesto zahodne konference so hokejisti Edmonton Oilers po podaljšku dobili kanadski derbi proti Winnipeg Jetsom s 4:3. Winnipeg ima 94 točk, Edmonton si po novem 90 točk deli z Nashvillom. Zach Hyman je po 1:22 minute podaljška dosegel 51. gol v sezoni in 200. v karieri. Naftarji so Winnipegu prizadejali četrti zaporedni poraz. Izidi:

Florida Panthers – Boston Bruins 3:4 New York Rangers – Philadelphia Flyers 6:5 (podaljšek) Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes 4:1 Washington Capitals – Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek) Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 3:6 Nashville Predators – Vegas Golden Knights 5:4 (podaljšek) Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 3:4 (podaljšek) Chicago Blackhawks – Calgary Flames 3:1 Colorado Avalanche – Montreal Canadiens 1:2 Arizona Coyotes – Columbus Blue Jackets 6:2 Seattle Kraken – Anaheim Ducks 4:0 San Jose Sharks – Dallas Stars 3:6