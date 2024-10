Pittsburgh in Edmonton s hudo domačo zaušnico

Jack Eichel je dosegel štiri podaje, Mark Stone je dosegel gol in dve podaji, Shea Theadore pa tri podaje za Vegas, ki je zmagal na sedmih od prvih osmih otvoritvenih tekem sezone. Victor Olofsson je dvakrat zadel v svojem debiju, potem ko je 2. julija podpisal enoletno pogodbo kot prosti igralec, Adin Hill pa je zbral 27 obramb. Mikko Rantanen je dosegel hat trick, Nathan MacKinnon in Samuel Girard pa sta dosegla po dve podaji za Colorado. Aleksandar Georgiev je dovolil pet zadetkov pri 16 strelih, preden ga je zamenjal Justus Annunen , ki je dovolil dva zadetka pri petih strelih.

Connor Zary je zadel 1:33 minute v podaljšku, Calgary Flames pa so si v sredo na Rogers Areni v uvodni tekmi sezone priborili zmago s 6:5 proti Vancouver Canucks. Calgary je po zaostanku 1:4 dosegel štiri zadetke in se v tretji tretjini zbral s tremi goli ter povedel s 5:4, toda J.T. Miller je izenačil le 1:37 minute do konca. Letošnji finalisti Edmonton Oilers, ki so v končnici v prvem krogu izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja , niso najbolje krenili v novo sezono. Na ledu domače dvorane Rogers Place jim je zelo spodrsnilo. S kar 0:6 so bili boljši Winnipeg Jets.

Connor Hellebuyck je s 30 obrambami predstavljal nerešljivo uganko za napad naftarjev. Neuspešna sta bila tudi oba zvezdnika kapetan Edmontona Connor McDavid in Leon Draisaitl. Mason Appleton je dosegel gol in dve podaji, Adam Lowry in Mark Scheifele pa vsak gol in podajo za Jetse, ki bodo naslednje štiri tekme igrali doma. Stuart Skinner je za Oilers, ki svoje prve štiri tekme v sezoni igrajo doma, dovolil pet zadetkov. Zamenjal ga je Calvin Pickard, ki je zaustavil šest od sedmih strelov. V Pittsburghu je bil zelo razpoložen Igor Šesterkin, ki je zaustavil 29 strelov in New York Rangers so v sredo zvečer odprli sezono s prepričljivo zmago s 6:0 nad Pittsburgh Penguins.

Chris Kreider je dvakrat zadel za aktualne prvake metropolitanske divizije. Uspešni so bili tudi Sam Carrick, Alexis Lafreniere, Filip Chytil in Vincent Trocheck. New York je povsem prevladoval nad Pittsburghom, ki so proti rangersom klonili petič v zadnjih šestih srečanjih. Chytilov zadetek je bil njegov prvi po več kot 18 mesecih, potem ko je zaradi pretresa možganov izpustil večino prejšnje sezone.