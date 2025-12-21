Naslovnica
Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Hokej

Minnesota ostaja najbolj vroča ekipa lige NHL

New York, 21. 12. 2025 08.59 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kevin Fiala Joel Eriksson Ek Mats Zuccarello

Minnesota Wild ostaja najbolj vroča ekipa v hokejski ligi NHL. Matt Boldy je dosegel dva zadetka, Filip Gustavsson je zbral 28 obramb, divji iz Minnesote pa so premagali Edmonton Oilers s 5:2 za sedmo zmago zapovrstjo. Minnesota je z 49 točkami na tretjem mestu v razvrstitvi zahodne konference. Na vrhu je Colorado s 57 točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ryan Hartman, Vladimir Tarasenko in Nico Sturm so prav tako zadeli za domačo ekipo, Mats Zuccarello je prispeval dve podaji, Minnesota pa je postavila franšizni rekord s 14 domačimi točkami v nizu. Divji imajo od 1. novembra v Grand Casino Areni razmerje zmag in porazov 12-0-2. Hokejisti Wild so v nizu zmag prejeli le 11 golov in ne več kot dva na tekmo.

Connor McDavid in Andrew Mangiapane sta dosegla zadetka za Edmonton, Calvin Pickard pa je ubranil 32 strelov. Leon Draisaitl je z dvema podajama dosegel 50 točk že enajsto zaporedno sezono, s čimer se je izenačil z Glennom Andersonom in Markom Messierjem po številu točk članov naftarjev.

Connor McDavid
Connor McDavid
FOTO: AP

Pester hokejski večer onstran Atlantika je zaznamovala tudi tekma v Bell Centru v Montrealu. Jacob Fowler je ubranil vseh 31 strelov tekmecev na gol za svoj prvi shutout v NHL, Canadiens pa so Pittsburgh Penguins prizadejali osmi zaporedni poraz s 4:0. "Hudo, še en plošček lahko dam očetu, da ga pospravi v zaboj s trofejami," je dejal vzhičeni Fowler. "Hvaležen sem za trud ekipe, ki je opravila odlično delo v obrambi. Nocoj so mi precej olajšali delo, ko so sprostili prostor, da sem videl ploščke in imel nadzor. Mislim, da smo se v zadnjih nekaj tekmah res izkazali, jaz pa moram vztrajati in zbrati še nekaj obramb ter še nekajkrat prikazati predstavo, kot je bila nocojšnja."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Joey Daccord je zbral 35 obramb, hokejisti Seattle Kraken pa so v tretji tretjini dosegli tri zadetke in v SAP Centru premagali San Jose Sharks s 4:2. Seattle je prekinil niz štirih porazov. Linus Karlsson je dosegel dva gola in podajo, Vancouver Canucks pa so v soboto v TD Gardenu zmagali na četrti zaporedni tekmi. Domačo zasedbo Boston Bruins so ugnali po kazenskih strelih s 5:4.

Preberi še Colorado se je z novo zmago utrdil na vrhu tabele

Liam Ohgren je dosegel edini gol po koncu rednega dela tekme v sedmem krogu kazenskih strelov, pred tem je dosegel gol in podajo za Canucks. Izkazal se je tudi Kevin Lankinen, zbral je 38 obramb ter ustavil prav vseh sedem poskusov kosmatincev pri izvajanju kazenskih strelov. Vratar je v 181 tekmah v karieri ubranil 45 od 51 kazenskih strelov, ko so se tekme odločale z na tak način.

"To je nora številka," je dejal trener Canucks Adam Foote. "Je discipliniran. Vsak strel ima pod nadzorom. Vsakič je enako. Ve, kaj se dogaja, in je pravi profesionalec, zato je lepo videti, ko mu to uspeva." Jake Guentzel je v tretji tretjini dosegel dva zadetka, Tampa Bay Lightning pa so v Benchmark International Areni zmagali proti vodilni ekipi vzhodne konference Carolina Hurricanes s 6:4.

Jake Guentzel
Jake Guentzel
FOTO: Profimedia

Los Angeles Kings, za katere zadnjo sezono v karieri igra slovenski as Anže Kopitar, bodo naslednjič igrali v torek, 23. decembra, ko bodo na tekmi z začetkom ob 4.00 po slovenskem času gostili najslabšo ekipo vzhodne konference Columbus Blue Jackets.

Preberi še Kralji končali niz štirih porazov, Kopitar prispeval podajo

Modri jopiči so ponoči s 3:4 klonili proti kalifornijskim tekmecem kraljev iz tihomorske divizije Anaheim Ducks. Rački so se z zmago zavihteli na prvo mesto pacifiške skupine. Imajo 44 točk, kralji na četrtem mestu 39.

V derbiju pacifiške skupine so zlati vitezi iz Las Vegasa doživeli poraz proti Calgary Flames s 3:6. Vegas je na drugem mestu lestvice z 42 točkami. Mikael Backlund je dosegel dva gola za Calgary, za plamene so zadeli tudi Joel Farabee, Ryan Lomberg, Adam Klapka in Jonathan Huberdeau, Devin Cooley pa je ubranil 33 strelov.

Izidi:
New York Rangers - Philadelphia Flyers 5:4 (kazenski streli)

Washington Capitals - Detroit Red Wings 2:5

Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 6:4

Minnesota Wild - Edmonton Oilers 5:2

Buffalo Sabres - New York Islanders 3:2 (kazenski streli)

Florida Panthers - St. Louis Blues 2:6

Boston Bruins - Vancouver Canucks 4:5 (kazenski streli)

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 4:0

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 6:4

Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 5:3

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 6:3

Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 4:3

San Jose Sharks - Seattle Kraken 2:4

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jeseničani doma slavili proti Sisku

