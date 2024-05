Carolina podaljšala upanje, Dallas povedel v seriji

V Raleighu v Severni Karolini je Brady Skjei z golom ob moštveni premoči na ledu izkoristil power-play priložnost in poskrbel, da se je tekma končala že v rednem delu brez podaljška. Zadel je tri minute in 11 sekund pred koncem tretje tretjine ter odložil prezgodnji odhod na počitnice. " Bil sem precej vznemirjen. Vsekakor praznovanje. To je zelo zabavno ," je dejal Skjei. Alexis Lafreniere je izenačil na 3:3 za Rangers v tretji minuti zadnje tretjine. A podaljška ni bilo. Randžerji v seriji na štiri dobljene tekme vodijo s 3:1. Peta tekma bo v začetku tedna v New Yorku.

Jevgenij Kuznjcov, Stefan Noesen in Sebastian Aho so zadeli, vratar Frederik Andersen pa je zbral 22 obramb za orkane, ki so v končnico vstopili kot drugi nosilec metropolitanske divizije. "Za nas je bila to morda ena najmanj učinkovitih tekem na splošno v končnici," je dejal trener Caroline Rod Brind'Amour. "Hokej je čuden. Dobiš odbitek tu ali tam ali plošček, ki gre noter, to se zgodi. Ampak živimo, da se borimo še en dan. To je najbolj pomembna stvar."

Will Cuylle in Barclay Goodrow sta zadela, Igor Šesterkin pa je zbral 27 obramb za Rangerse, ki so redni del sezone končali kot prvi nosilci metropolitanske skupine. "Naredili smo nekaj napak, oni pa so izkoristili svoje priložnosti," je dejal branilec New Yorka Jacob Trouba. "Ustvarili smo nekaj dobrih priložnosti. A nas je ta dobljeni gol na koncu precej zabolel, a to je hokej, gremo naprej, pripravljeni smo na peto tekmo."