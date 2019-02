Philadelphia slavila po podaljšku v Bostonu, Winnipeg z zmago ostaja drugi na Zahodu

Edini, ki so izkoristili prednost domačega igrišča, so bili hokejisti Winnipega, ki so s 4:3 ugnali Columbus, še drugo njihovo tekmo zapored je odločil Kyle Connor . Connor je v zadnjem času eden najbolj vročih igralcev lige. V zadnjih 11 tekmah je k uspešnim predstavam svoje ekipe, ki je na drugem mestu zahodne konference, prispeval devet golov. V torek je proti Bostonu vknjižil dva gola in zadel še odločilni kazenski strel, tokrat je dvoboj proti Columbusu odločil že v rednem delu, v polno je zadel minuto in 14 sekund pred koncem tekme. Columbus, za katerega je Artemij Panarin prispeval gol in podajo, je izgubil že četrtič zaporedoma.

New York Rangers so z istim izidom ugnali New Jersey, največ po zaslugi Šveda Mike Zibanejada, ki je imel prste vmes pri vseh golih svoje ekipe, dosegel je tri gole in podajo. Drugič po letu 2016 in tekmi proti Ottawi je dosegel "hat trick", spretno je izkoriščal podaje Matsa Zuccarella, ki je tekmo končal s tremi asistencami. Domači so sicer vodili z 2:0, toda nato sta stvari v roke vzela omenjena hokejista in spreobrnila rezultat, bila sta tudi tvorca odločilnega gola pri rezultatu 3:3, ta je padel štiri minute in pol pred zadnjim zvokom sirene. Newyorčani so s tem ohranili nekaj upanja za uvrstitev v končnici, poraz bi jih bržkone povsem oddaljil od nje, tako kot je to skoraj zagotovo New Jersey.