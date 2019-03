Ovečkin dosegel že 46 golov, Washington slavil v Philadelphii

Washington se je s 30. zmago v tej sezoni prebil na četrto mesto v vzhodni konferenci. Za današnjo zmago v ameriškem mestu bratovske ljubezni si največ zaslug lastijo vratar Braden Holtby ter sloviti Rus Aleks Ovečkin in Šved Nicklas Backstrom. Holtby je zaustavil 27 strelov domačih hokejistov in na svoji 409. tekmi v najmočnejši hokejski ligi na svetu dosegel 250. zmago. V tej prvini je drugi na lestvici, boljši izkupiček od njega ima le Ken Dryden, ki je 250. zmago dosegel na 381. tekmi. Ovečkin in Backstrom sta za zmago prispevala po gol in podajo, za hokejiste iz ameriške prestolnice so zadeli še Brett Connolly, Tom Wilson in Andre Burakovsky. Pri domačinih so se med strelce vpisali Claude Giroux, Scott Laughton in Philippe Myers. Ovečkin je dosegel že 46. gol v sezoni na 66 tekmah (skupaj je zbral 77 točk), drugi na seznamu golgeterjev lige NHL je Nemec v dresu Edmontona Leon Draisaitl z 41 goli.

Kanadski obračun med Vancouvrom in Torontom je epilog dobil šele v podaljšku, za gostitelje pa je zmagoviti gol prispeval Alex Edler. Za Vancouver sta v rednem delu zadela Loui Eriksson in Josh Leivo, ob tem je Adam Gaudette prispeval dve asistenci, za goste iz Montreala pa Morgan Rielly in Ron Hainsey.

Hokejisti iz Vegasa so dosegli peto zmago v nizu, njihova zadnja žrtev pa so bili po hudem boju tekmeci iz kanadskega Calgaryja, sicer vodilni v vzhodni konferenci. V trdem dvoboju sta za hokejiste iz mesta greha zadela branilca Deryk Engelland in Shea Theodore, izkazal pa se je tudi vratar Marc-Andre Fleury, ki je zaustavil 33 strelov hokejistov iz Calgaryja. Zanje je edini gol prispeval Travis Hamonic.