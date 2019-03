Vroče v ligi NHL pred začetkom končnice

Sean Couturier je zadel 3,4 sekunde pred koncem podaljška, Carter Hartpa je ubranil 41 strelov; s tem se je Philadelphia Flyers po zmagi v gosteh z 2 : 1 proti Pittsburgh Penguins znova vključila v boj za končnico. Tudi igralci Vancouver Canucks so zmagali v gosteh, Dallas Stars so po kazenskih strelih ugnali s 3 : 2. Jacob Markstrom je za goste zbral 44 obramb in še štiri v kazenskih strelih, v katerih jeJosh Levio zadel odločilni gol. Jamie Benn in Taylor Fedunsta bila uspešna v rednem delu in tudi Dallas je še naprej v položaju, ko si lahko pribori izločilne boje. V Buffalu je v podaljšku odločil Sam Reinhartin se s Sabres veselil zmage s 4 : 3 proti St. Louis Blues. Domači so devet minut pred koncem rednega dela še vodili, potem pa je za goste izenačil Brayden Schenn. Blues v boju za drugo mesto v centralni skupini za Nashville Predators zaostajajo za pet točk. Na prvem mestu po točkah v metropolitanski skupini so se z Washingtonom izenačili New York Islanders, ki so s 3 : 2 premagali Minnesoto Wild. Po minuti in štirih sekundah podaljška je tekmo končalBrock Nelson. Philipp Grubauer je ubranil vseh 22 strelov tekmecev za zmago Colorado Avalanche s 3 : 0 proti New Jersey Devils in pripomogel, da se je njegova ekipa še bolj približala možnosti za končnico.