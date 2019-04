Colorado na pragu uvrstitve v drugi krog

Igralci Toronto Maple Leafs so doma s 4:6 klonili z Boston Bruins, slednji so tako na vzhodnem delu izid v zmagah izenačili na 2:2, tak pa je tudi izid za zahodnem delu med ekipama Dallas Stars in Nashville Predators, kjer je na četrti tekmi Dallas zmagal s 5:1. Mikko Rantanenje zadel po desetih minutah in 23 sekundah podaljška v Denverju, ob tem pa se je Finec izkazal že v rednem delu tekme, ko je na 2:2 izenačil dve minuti in 50 sekund pred iztekom igralnega časa, ko je preusmeril plošček v mrežo po strelu Nathana MacKinnona. Gostje iz Kanade so vodili že z 2:0, ko je v četrti minuti druge tretjine prvi gol na srečanju zadel Elias Lindholm, Derek Ryanpa drugega v sedmi minuti tretje tretjine. Sledili so trije zadetki domačih. Prvega v nizu je v 12. minuti zadnjega dosegel J.T. Compher.