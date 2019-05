Boston in San Jose povedla s 3 : 2 v zmagah

Slavili sta obe domači moštvi, ki bosta lahko že na šesti tekmi konferenčnih polfinalov dobili seriji ter napredovali v predzadnji krog boja za Stanleyjev pokal. Ljubitelji hokeja so v Bostonu lahko spremljali kar sedem golov, šest od teh v nori zadnji tretjini, v kateri je slavila domača zasedba po zaslugi Davida Pastrnaka, ki je zadel minuto in 28 sekund pred koncem. Vratar domačih KosmatincevTuukka Rask je zaustavil 33 strelov hokejistov Columbusa. Zmagovalec se bo v finalu vzhodne konference udaril s hokejisti ekipe Carolina Hurricanes, ki je s 4 : 0 v zmagah odpravila New York Islanders.

V San Joseju peta tekma ni bila tako dramatična kot v Bostonu. Prvi zadetek na tekmi je padel šele v 38. minuti, ko je za goste iz Kolorada zadelTyson Jost. A je že manj kot dve minuti kasneje izenačil Tomaš Hertl, ki je v 47. minuti postavil izid 2 : 1 ter San Jose pripeljal le korak od napredovanja v konferenčni finale.

V drugi seriji polfinala zahodne konference Dallas vodi s 3 : 2 proti St. Louisu.



Izida, končnica, konferenčni polfinale:

– vzhod:

Boston Bruins –​​​​​​​ Columbus Blue Jackets 4 : 3

(Boston vodi s 3 : 2 v zmagah)

–​​​​​​​ zahod:

San Jose Sharks –​​​​​​​ Colorado Avalanche 2 : 1

(San Jose vodi s 3 : 2 v zmagah)