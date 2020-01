Rangerji dobili 'bitko' za New York

Pri Washingtonu, s 67 točkami tudi najboljši ekipi vzhodne konference, je bil glavni junak Aleks Ovečkin, ki je bil strelec obeh zadetkov. Oba je dosegel že v prvi tretjini. Drugi na vzhodu, s točko manj od Washingtona, je Boston, ki je tokrat moral priznati premoč Philadelphii, pa čeprav je vodil že s 5:2, tudi po dveh zadetkih Davida Krejčija. Od 34. minute naprej pa so zadevali le še domači, na 5:5 je izenačil Travis Sanheimv 53. minuti. Branilec je enkrat zadel tudi v drugi tretjini. Pri kazenskih strelih je bil uspešen leTravis Konecny. Njegov soigralec Sean Couturier je tekmo končal z golom in dvema podajama. St. Louis, ki je vodilni v zahodni konferenci s 67 točkami, je s 4:1 odpravil Anaheim, pri čemer so se gosti držali le v prvi tretjini (1:1), nato pa so Tyler Bozak, Jaden Schwartz inIvan Barbašev tekmo odločili v korist domačih.

Calgary, drugi v pacifiški skupini, je izgubil v Montrealu z 0:2, Jordan WaelinRyan Pehling sta bila strelca, newyorški derbi med Rangers in Islanders pa so s 6:2 dobili prvi. Junak tekme je bil Artemi Pansarin, ki je prispeval kar dva zadetka in tri podaje.

V noči na sredo bo znova zaigral tudi Anže Kopitar, z Los Angelesom bo gostoval pri Tampi.



Izidi:

Montreal Canadiens - Calgary Flames 2:0

New York Rangers- New York Islanders 6:2

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 6:5 (kazenski streli)

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 2:0

St. Louis Blues- Anaheim Ducks 4:1