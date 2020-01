Crosby blesti ob vrnitvi po poškodbi: odločil dvoboj v Detroitu

Sidney Crosby je ob igralcu več na ledu po minuti in 33 sekundah podaljška v mrežo preusmeril podajo Rusa Jevgenija Malkina ter je na treh tekmah, odkar se je na led vrnil po poškodbi, s po tremi goli in podajami zabeležil šest točk. Bryan Rust je dosegel gol in podajo, Matt Murray pa je ubranil 28 strelov domačih za peto zmago Pittsburgha na zadnjih šestih tekmah, s tem pa se je ekipa utrdila na drugem mestu metropolitanske divizije. Edini gol za rdeča krila, prepričljivo zadnjo ekipo lige, je dosegel Filip Zadina. Sam Steel je po minuti in 36 sekundah podaljška prinesel zmago Anaheimu. Preostala zadetka sta padla v uvodni tretjini, ko je v predzadnji minuti izenačil Erik Gudbranson, vratarja Ryana Millerja (25 obramb) pa je v četrti minuti premagal le Sebastian Aho.

V Winnipegu je vratar domačih Connor Hellebuyck prejel kar pet golov po 12 strelih gostov, nato ga je v golu nadomestil Laurent Brossoit in vpisal 12 obramb. Anthony Cirellije prvič v karieri dosegel tri gole na eni tekmi, dvakrat je bil uspešen Nikita Kučerov, Ondrej Palat pa je zabeležil tri podaje za Tampo.



Izidi:

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 1:2 (podaljšek)

Carolina Hurricanes -Anaheim Ducks 1:2 (podaljšek)

Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 1:7