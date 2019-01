NHL All Star: McDavid najhitrejši drsalec, Carlson ima najmočnejši strel

Connor McDavid je bil tretjič zapored najhitrejši drsalec v spretnosti pred nedeljsko tekmo vseh zvezd severnoameriške hokejske lige NHL v San Joseju, prvič pa je na tem tekmovanju uradno nastopila tudi hokejistka. McDavid je tretjič slavil kot prvi v zgodovini, Kendall Coyne , članica reprezentance ZDA, pa je bila sedma med osmimi udeleženci. Coynejeva je za drsanje po obodu ledene ploske potrebovala 14,346 sekunde in je prehitela Claytona Kellerja , ki je v tej sezoni dosegel 11 golov in 35 točk za Arizono Coyotes, s časom 14,526 sekunde pa je bil slabi dve desetinki počasnejši.

Connor McDavid je bil najhitrejši drsalec na All star prireditvi lige NHL.

"Težje bi bilo v boju za zmago, če bi nastopil s svojo dolgo pričesko. Lasje bi se valili vse naokoli in ne vem, kako bi se vse skupaj razpletlo. Nisem prepričan, da bi zmagal," je hudomušno po zmagi dejal McDavid, ki je pod čelado skrival sveže pobrito glavo. Center Edmonton Oilers je nastop začel kot zadnji in s časom 13,378 sekunde ugnal center Buffalo Sabres Jacka Eichela (13,582) za 204 tisočinke.

Letos je v tekmovanju za najmočnejši strel zmagal John Carlson, član prvakov Washington Capitals, čigar plošček je letel s hitrostjo 165,4 kilometra na uro (102,8 milje na uro). Johnny Gaudreau je ubranil naslov v spretnosti pri vodenju ploščka, Nemec Leon Draisaitl je slavil v spretnostih, Čeh David Pastrnak v natančnem streljanju, Šved Henrik Lundqvist pa je zaustavil 12 strelov v nizu in zmagal med vratarji. Slovenskega hokejista Anžeta Kopitarjani na tekmi vseh zvezd. Z Los Angeles Kings bo počival do 2. februarja, ko bo začel cikel šestih gostovanj v New Yorku pri Islanders.