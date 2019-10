NHL: Colorado z zmago na vrh zahodne konference

Colorado Avalanche nadaljuje fantastično formo in je v gosteh z lahkoto strl odpor ekipe Vegas Golden Knights. Bilo je 1:6, pod dva zadetka se je podpisal Matt Calvert.

Hokejisti Washingtona so v Vancouvru pripravili fantastičen preobrat. Še ob začetku zadnje tretjine so tamkajšnji Canucksi vodili s 5:2, a tudi to ni bilo dovolj za zmago. Druga ekipa vzhodne konference je naprej v razmaku le nekaj minut trikrat zabila za podaljšek, v katerem odločilnega gola nismo videli. Zmagovalca je tako odločila loterija kazenskih strelov, več sreče pa so imeli gostje.