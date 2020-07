NHL in hokejisti dorekli protokole za ponoven zagon tekem

Liga NHL ima sedaj v načrtu začetek treningov za 24 ekip 13. julija, 25. ali 26. tega meseca pa bodo klubi odpotovali v omenjeni kanadski mesti na tekme, je izvedela medijska družba ESPN. Ekipe iz vzhodne konference bodo igrale v zavarovanem okolju v Torontu, zahodne konference pa v Edmontonu, kjer bodo po koncu rednega dela sezone igrali še končnico od začetka oktobra.

Protokoli vključujejo tudi soglasje, da nihče ne bo kaznovan, če ne bo odšel z ekipo na zaključek sezone in za to tudi ni treba podati razloga. A se morajo igralci o tem izreči do torka. Do konferenčnih finalnih tekem z igralci ne bo družin, obvezni pa so številni že znani higienski ukrepi vključno z ohranjanjem medsebojne razdalje.

Maske ne bodo obvezne med treningi za igralce in osebje na klopi. Ekipe, ki ne bodo spoštovale ukrepov, "čaka visoka kazen in tudi morebitna izguba ugodnega mesta na naslednjem naboru novincev".